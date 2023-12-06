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Ювентус отказался от переговоров с нападающим МЮ, поскольку заинтересовался другими игроками

Италия

Клуб интересуется Судаковым и Берарди

Ювентус отказался от переговоров с нападающим МЮ, поскольку заинтересовался другими игроками

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Ювентус" остановил переговоры о подписании нападающего Джейдона Санчо, поскольку вингер "Манчестер Юнайтед" слишком дорогой. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Клуб рассматривает возможность контракта с Доменико Берарди, который забил 7 голов и отдал 3 ассиста в текущем сезоне Серии А.

Также сообщается, что "Ювентус" нацелился также на полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Директор клуба Джунтоли следил за украинским футболистом несколько месяцев, он присутствовал на матче сборной Украины против Италии.

Итальянцы надеются приобрести игрока за 21 млн фунтов стерлингов

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Источник:
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