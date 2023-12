Милан подпишет соглашение с защитником Бетиса

"Милан" договорился о переходе с защитником "Реал Бетиса" Хуаном Мирандой. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Контракт футболиста с клубом заканчивается в конце этого сезона, а с "Миланом" соглашение будет подписано до июня 2028 года. "Россонери" предложили 2 млн. евро за игрока.

Отметим, что испанец выступает в составе «Реал Бетиса» с 2020 года. В этом сезоне Хуан Миранда провел 12 матчей и отметился 1 забитым голом

