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Милан подпишет соглашение с защитником Бетиса

Италия

Обе стороны согласовали условия договора

Милан подпишет соглашение с защитником Бетиса

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UA-Футбол
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"Милан" договорился о переходе с защитником "Реал Бетиса" Хуаном Мирандой. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Контракт футболиста с клубом заканчивается в конце этого сезона, а с "Миланом" соглашение будет подписано до июня 2028 года. "Россонери" предложили 2 млн. евро за игрока.

Отметим, что испанец выступает в составе «Реал Бетиса» с 2020 года. В этом сезоне Хуан Миранда провел 12 матчей и отметился 1 забитым голом

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Источник:
Fabrizio Romano
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