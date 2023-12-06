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Милан подпишет соглашение с защитником Бетиса
Обе стороны согласовали условия договора
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"Милан" договорился о переходе с защитником "Реал Бетиса" Хуаном Мирандой. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Контракт футболиста с клубом заканчивается в конце этого сезона, а с "Миланом" соглашение будет подписано до июня 2028 года. "Россонери" предложили 2 млн. евро за игрока.
Отметим, что испанец выступает в составе «Реал Бетиса» с 2020 года. В этом сезоне Хуан Миранда провел 12 матчей и отметился 1 забитым голом
????????⚫️ AC Milan have now reached an agreement with Juan Miranda to join in 2024, personal terms agreed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2023
Contract will be valid until June 2028.
Milan will now offer around €2m to Real Betis to anticipate deal in January as Miranda’s contract expires in June.@MatteMoretto ???????? pic.twitter.com/IaLSDbXDla
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