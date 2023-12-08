Пионер будущего Италии? Ювентус наконец-то оправдывает свое имя

"Ювентус" почти никогда не славился своей академией. Взрослый Чемпионат Италии он выиграл 36 раз, но юношеский - лишь четырежды. Славился он как раз умением обнаружить и забрать молодых игроков из других команд. Причем далеко не всегда заметных и талантливых. Именно у него они ставали монстрами. Хотя в последнее время и это свойство туринский гранд утратил.

В 2023-ем году оно вернулось. На фоне скандалов с финансовыми махинациями, секретными выплатами, ухода всего руководства, окончания эры Андреа Аньелли и прихода к власти в клубе адвокатов и экономистов, на фоне крайне тяжелой экономической ситуации и отсутствия серьезных трансферов начала прорываться молодежь. Как и вовремя выцарапанная у других клубов, так и собственная.

Свои

С начала года и до своей дисквалификации 22-летний Николо Фаджоли был крепким игроком стартового состава. Его первой заменой - 20-летний Фабио Миретти. 23-летний форвард Мойзе Кен еще не забивал в нынешнем сезоне, тем не менее, получает комплименты за свой динамизм, за старание и нацеленность на ворота.

23-летний Ханс Николусси Кавилья отыграл лишь две минуты в сезоне до выхода в стартовом составе против лидера лиги "Интера". Еще и на крайне важной позиции последнего опорника. И отыграл надежно. Причем до матча в опросе болельщики проголосовали именно за его выход, а не за перевод гораздо более опытных игроков с других позиций. А через неделю в Монце он заработал ассист.

20-летние Самуэль Илинг-Джуниор и 18-летний Кенан Йилдиз пока что очень редко пробиваются на поле за первую команду. Но уже вызывают интерес экспертов и скаутов по всей Европе. Первого даже хотят продать в Англию, заработав жизненно нужные для бюджета клуба 18-20 миллионов евро. А о втором говорят как о большом таланте.

18-летнего центрального защитника Дина Хюйсена считают будущим клуба. Он дебютировал за первую команду, выйдя на замену в гостях против "Милана" и отыграл прилично.

Тем временем, в аренде в "Фрозиноне" блистает 20-летний Матиас Суле. В 12-ти матчах лиги на его счету шесть голов. Он уже вызывался в национальную сборную Аргентины.

Надежно в центре поля "Фрозиноне" играет 22-летний Энцо Барренечеа. Оба они в предыдущем сезоне получали игровые минуты в первой команде "Юве". Получали такие и 21-22-летние Марли Аке и Кони Де Винтер. Они также сейчас в арендах в Серии А.

Все вышеупомянутые игроки прошли через академию клуба или его вторую команду. Прошел и Раду Драгушин, которого продали "Дженоа". Ошибочно, поскольку генуэзцы вскоре продадут его в Англию за приличную сумму.

Пазл дополняют 23-летний Андреа Камбиазо и 25-летний Федерико Гатти. Первого купили у "Дженоа" после ее вылета в Серию Б, второго - у "Фрозиноне" из Серии Б. Эти защитники как раз никакого отношения к академии "Ювентуса" не имеют. Но уже настолько прониклись его духом, что в нынешнем сезоне забили по победному голу в добавленное время, причем с игры.

Забили неуклюже, не с первого касания, практически затолкали. Били как защитники. Но таким и был всегда "Ювентус", а особенно сейчас. Некрасивый, скучный, хмурый, играющий в несмотрибельный футбол. Зато как никто умеющий выгрызать победы.

Повторение 90-х?

У нынешней команды нет таланта в атаке, нет техничной игры вообще, кроме Федерико Кьезы. Все остальные, правду говоря, выглядят весьма дубово. Да и вышеуказанные имена в большинстве своем не выглядят будущими суперзвездами. Но эта команда на обороне, боевитости и организованности штампует победу за победой. Как в старые добрые для клуба времена.

Выглядели ли суперзвездами Джанлука Пессотто, Алессандро Биринделли, Морено Торричелли, Серджио Поррини, Марк Юлиано? Отнюдь нет. Они даже в сборной Италии играли мало. Но при этом в "Ювентусе" помогли создать непроходимую оборону, во второй половине 90-х не оставлявшую шансов никому в лиге и игравшую в трех финалах Лиги Чемпионов.

В принципе, нынешние процессы в клубе похожи на конец 80-ых-начало 90-ых. Тогда вначале - десять золотых лет Джованни Трапаттони, когда выиграл все три Еврокубка и шесть Скудетто, затем уход Трапа, стагнация, чужой тренер, играющий в "шампанский футбол", его провал, приход легенды клуба, но очень неопытного тренера Дино Дзоффа, Кубок Италии и Кубок УЕФА с ним, но далеко от вершины лиги. Затем возвращение Трапаттони, три года с ним без внутренних трофеев (хотя Кубок УЕФА он взял), но второе место в лиге и построение новой команды.

Уход Трапа и новая золотая эра с его командой его преемника Марчелло Липпи.

Сейчас - девять золотых лет с девятью Скудетто подряд, пять из них и два финала Лиги Чемпионов с Массимилиано Аллегри, его уход, стагнация, чужой тренер, играющий в "шампанский футбол", провал Маурицио Сарри, приход легенды клуба, но очень неопытного тренера Андреа Пирло, Кубок и Суперкубок Италии с ним, но далеко от вершины лиги. Затем возвращение Аллегри, два, а может, и все три (сейчас идет третий) года с ним без внутренних трофеев, но второе место в лиге, построение новой команды. Уход Аллегри и...

Именно Трапаттони во второй каденции привел в клуб Алессандро Дель Пьеро, Антонио Конте, Анджело Перуцци, Торричелли, Поррини, Фабрицио Раванелли, Анджело Ди Ливио. И все они даже близко не были звездами во время прихода. В звезд или как минимум в надежных кирпичей в стене их превратили Трап и "Ювентус". Кто знает, возможно, у Аллегри в составе прямо сейчас играют будущие легенды.

Аллегри, скорее всего, уйдет летом. Говорят, что он некомфортно чувствует себя в клубе после ухода Аньелли и его команды, чувствует, что это уже не его "Ювентус". Устал от скандалов, отсутствия трансферов, от постоянных нападок на него из-за скучного оборонительного футбола. Но уходя, он хочет оставить команду. А может, и повезет выдернуть Скудетто из-под носа мощного "Интера".

"Мы работаем вместе для будущего клуба. Хотим обеспечить ему значимое будущее, сохранив ДНК клуба". Из уст Аллегри такие слова дико слышать, ведь он всегда был тренером опытных игроков, не интересовался молодежью и процессом вообще, а лишь результатом любой ценой. Теперь же из жесткого и бескомпромиссного командира превратился в заботливого учителя.

Дико слышать и его слова о том, что не борется за Скудетто. Он постоянно заявляет, что цели команды - лишь попасть в Топ-4 лиги и набрать больше очков, чем в предыдущем сезоне. И функционеры клуба согласны с этим. Считают ничью дома с "Интером" очень хорошим результатом и очень довольны жесткостью, собранностью и взрослостью, показанными командой в этом матче.

Паоло Ди Канио, игравший за "Ювентус", заявляет, что Аллегри делает великолепные вещи, учитывая материал. "У него есть лишь два или три сильных характером игрока в составе, но он руководит составом очень хорошо. У него почти нет вингеров, мало качественных игроков вообще, но он приспособился к этому".

Глава семьи Аньелли Джон Элканн, который сейчас после победы над Андреа контролирует клуб напрямую, заявил, что нынешний сезон - нулевой, год начала трехлетнего цикла. Он также доволен текущим вторым местом. Слишком скромно для "Ювентуса", девиз которого - "победа - единственное, что важно"? Просто к власти в клубе пришли жесткие реалисты, заменив авантюрных мечтателей.

Элканн подчеркивает важность решения внутренних проблем и указывает, что решение благоприятно сказалось на команде. Сейчас в клубе и вправду довольно тихо. Даже несмотря на скандалы со ставками Фаджоли, допингом Поля Погба и разговоры о будущем Аллегри. На все клуб реагирует не истерично, а взвешенно, спокойно.

Пионер будущего?

Многие считают, что Скудетто "Ювентуса" будет несправедливым и даже унизительным и разрушительным для лиги из-за тошнотворного стиля его игры и низкого уровня таланта. Но, может, оно станет и вдохновляющим благодаря задействованию молодежи, научит другие клубы экономить, растить свою молодежь, улучшать академии.

Италии сейчас страшно не хватает игроков, пролет мимо двух последних Чемпионатов Мира - нисколько не случайность. А итальянским клубам страшно не хватает денег. Они берут свободных агентов, ищут скидки, малоизвестных игроков. И здесь "Ювентус" прокладывает путь. Наконец-то соответствуя своему имени, которое переводится как "юность".

Сам он в позапрошлом сезоне завершил с убытком в 239 миллионов евро, в предыдущем страшно радовался, что снизил его до 123.7. В целом за пять последних лет набрал убытков в 722 миллиона. Элканну просто надоело покрывать их, а здесь как раз единственное стоящее творение последних лет Аньелли созрело - Juventus Next Gen.

"Юве" заявил свою юношескую команду во взрослую лигу (Третий дивизион) еще в 2018-ом году. И до 2023-го был единственным, кто сделал это. Постоянно подвергался критике от команд Серии С, "не хотевших быть полигоном для богачей", но гнул свою линию. В 2020-ом году выиграл Кубок Серии С, в 2023-ем играл в его финале. Также впервые в истории вышел в полуфинал Юношеской Лиги Чемпионов.

За эти годы дважды Next Gen играл на главной арене клуба - "Алльянц" - и собирал 28 и 21 тысячу болельщиков.

Его сильно ограничивают. Заставили платить больше за регистрацию, позволили в заявке на сезон лишь четырех игроков старше 23-ех лет. Лишь семерых, записанных в итальянских командах менее семи лет (пункт явно против легионеров). Нельзя заявлять игроков с как минимум 50-ю матчами Серии А в карьере или тех, кто в заявке на нынешний сезон в главном списке клуба Серии А. Но игра стоит свеч.

Функционеры клуба, тренеры постоянно заявляют, что участие во взрослых соревнованиях оказало огромное положительное влияние на развитие юных игроков, позволило им возмужать гораздо быстрее.

Сегодня молодой "Ювентус" играет против "Наполи". Чемпиона, которому в сезоне 2022/23 проиграли со счетом 1:5. Злого, желающего реабилитироваться за провальное начало сезона и конкретно – за 0:3 от "Интера" дома неделю назад. Выдержит ли молодость? Она уже неоднократно доказывала в этом сезоне, что способна. Ведь в пяти матчах против участников Еврокубков добыла три победы и две ничьи.

Дух "Ювентуса", Fino Alla Fine, в ней точно сидит крепко еще с академии. А кто не был в академии - того быстро научили.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, ANSA