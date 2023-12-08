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Ювентус - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Ювентус - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
Топ-противостояние в чемпионате Италии. Действующий чемпион будет гостить у команды, которая реально претендует на титул в этом году.
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Матч 15-го тура Серии А состоится в пятницу, восьмого декабря, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Чемпионат Италии
"Ювентус" - "Наполи"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Ювентус - НаполіСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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