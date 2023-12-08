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Ювентус - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Ювентус - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ювентус - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Топ-противостояние в чемпионате Италии. Действующий чемпион будет гостить у команды, которая реально претендует на титул в этом году.

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Матч 15-го тура Серии А состоится в пятницу, восьмого декабря, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Чемпионат Италии

"Ювентус" - "Наполи"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Ювентус - Наполі
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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