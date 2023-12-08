Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Восемь игроков Милана пропустят матч против Аталанты
Клуб имеет кадровые проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine
Некоторые игроки "Милана" пропустят матч 15-го тура Серии А против "Аталанты". Об этом сообщает издание Football Italia.
Нападающий Рафаэл Леао получил травму во время матча против "Лечче" 11 ноября. Но игрок сборной Португалии вернулся к тренировкам на этой неделе. Но тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Леао. Нападающий сыграет в ЛЧ против "Ньюкасла".
В матче против "Аталанты" также будут отсутствовать такие футболисты: Симон Кьер, Ноа Окафор, Малик Тшау, Марко Пеллегрино, Маттиа Кальдара, Пьер Калюлю и Марко Спортьелло.
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Верес 2:0. Судейский курьез Монзуль и без шансов для ровенчан
- Ни тура без скандала. Монзуль поставила странный пенальти в пользу Шахтера в матче с Вересом. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Нападающий Милана Леау в юбке пришел на церемонию награждения в Италии
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО