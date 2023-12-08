Восемь игроков Милана пропустят матч против Аталанты

Некоторые игроки "Милана" пропустят матч 15-го тура Серии А против "Аталанты". Об этом сообщает издание Football Italia.

Нападающий Рафаэл Леао получил травму во время матча против "Лечче" 11 ноября. Но игрок сборной Португалии вернулся к тренировкам на этой неделе. Но тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Леао. Нападающий сыграет в ЛЧ против "Ньюкасла".

В матче против "Аталанты" также будут отсутствовать такие футболисты: Симон Кьер, Ноа Окафор, Малик Тшау, Марко Пеллегрино, Маттиа Кальдара, Пьер Калюлю и Марко Спортьелло.