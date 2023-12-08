Серия А. Ювентус - Наполи 1:0. А может, предыдущий сезон нам просто приснился?

Серия А. 15-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи" 1:0

Гол: Гатти 51

"Ювентус": Щенсны, Данило, Гатти, Бремер, Камбиазо (Ругани 90+2), Локателли, МакКенни (Илинг-Джуниор 90+2), Рабио, Костич (Сандро 83), Влахович (Милик 70), Кьеза (Кен 83)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Натан (Дзаноли 72), Лоботка (Каюст 86), Ангисса, Зелински (Элмас 64), Политано (Распадори 72), Осимхен, Кварацхелия (Симеоне 87)

Предупреждения: Бремер 58, Локателли 90+4 - Кварацхелия 45+1, Жезус 63, Каюст 87, Осимхен 90+4

Главный арбитр: Даниэле Орсато

В предыдущем сезоне "Наполи" выиграл свое первое Скудетто за 33 года. Демонстрируя и яркую игру, и железный характер. Дома он разорвал "Ювентус" со счетом 5:1, в гостях в стиле самого традиционного "Юве" добыл 1:0 благодаря голу на 93-ей минуте. Но теперь кажется, что те матчи и тот сезон были очень давно. А может, и вовсе нам приснились. Сегодня же все получилось до боли традиционно и ожидаемо.

Во всех четырёх первых матчах второй каденции Вальтера Мадзарри неаполитанцы выглядели неплохо. Довольно организованно. Старались, боролись, пытались доминировать. Но не проиграли лишь один из них. Сегодня они владели мячом 66 процентов времени, создали два супермомента, не реализовали их, пропустили от центрального защитника и уехали ни с чем.

А подопечные Массимилиано Аллегри чётко добыли свой четвёртый 1:0 в семи последних матчах. В трёх предыдущих они пропускали и выглядели несколько слабее, чем ранее. "Интер" не победили, "Монцу" переиграли лишь в добавленное время, перед этим пропустив в то же добавленное. Но сейчас вернулись к старому. Победные голы в Монце и сегодня, кстати, забил один игрок - Федерико Гатти.

Минут 35 из первых 45-ти гости доминировали. Начали серией штрафных, угловых, "кроссов" с игры в штрафную. Но первый заметный удар нанес хозяин Камбиазо, чуть не закрутив с фланга. Политано ответил тем же. Кьеза и Влахович разыграли, Душан принял прострел слева от Федерико, но с отличной позиции попал в защитника, а МакКенни пытался добить зачем-то ударом через себя. Мерет был там.

Как раз в редкие минуты давления "Ювентуса" "Наполи" создал свой первый супермомент. Убежал в контратаку, Осимхен промчал по правому флангу и прострелил. Но Кварацхелия перед вратарём даже не попал в створ. А ближе к окончанию тайма навес со штрафного после рикошетов замыкал в упор Ди Лоренцо. Щенсны блестяще спас. В этом эпизоде в итоге свистнули офсайд, но не факт, что он был.

Традиция лучших лет "Ювентуса" - не только 1:0, но и голы в начале второго тайма. Здесь в длинном розыгрыше углового латераль Камбиазо навесил, а Гатти даже довольно легко замкнул головой. Мерет должен был выходить из ворот. В глухую оборону после гола туринцы ушли не сразу. Атаковали активно. Кьеза мог закрутить и точнее, а Влахович попал в стойку после длинного заброса, хотя и из офсайда.

Последняя четверть матча осталась за "Наполи". Он даже начал её голом после ужасного паса Щенсны, перехвата и паса Осимхену. Но Виктор был в явном офсайде. А больше создать ничего не удалось. Ди Лоренцо не попал в ближний угол, Распадори упал в решающий момент.

Восемь побед, две ничьи и всего три пропущенных "Ювентуса" в десяти последних матчах. Пусть и пять из этих побед со счетом 1:0, семь - с разницей в один мяч. Такие традиции ему очень нравятся. Он вновь выходит на первое место, вновь оказывает давление на "Интер".

А "Наполи" остается с двумя победами в восьми последних матчах во всех турнирах, уже с четырьмя поражениями в последних пяти. Он может завершить тур в лиге седьмым. Кто-то помнит, что он - действующий чемпион Италии?