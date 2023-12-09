Данило Луис да Силва: Наша главная задача обеспечить место в топ-4

Защитник туринского "Ювентуса" Данило Луис да Силва поделился комментариями после матча с "Наполи" 1:0.

"За любую победу дают три очка, но некоторые из них сильнее поднимают моральный дух и помогают идти вперед. Наша главная задача – об этом говорили тренер и руководство клуба обеспечить место в топ-4", — сказал Данило.

Напомним, "Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице серии А. у них 36 очков.