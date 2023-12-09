  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Данило Луис да Силва: Наша главная задача обеспечить место в топ-4
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Данило Луис да Силва: Наша главная задача обеспечить место в топ-4

Италия

Бразильский защитник поделился комментариями после матча с "Наполи"

Данило Луис да Силва: Наша главная задача обеспечить место в топ-4

Новина українською

Защитник туринского "Ювентуса" Данило Луис да Силва поделился комментариями после матча с "Наполи" 1:0.

"За любую победу дают три очка, но некоторые из них сильнее поднимают моральный дух и помогают идти вперед. Наша главная задача – об этом говорили тренер и руководство клуба обеспечить место в топ-4", — сказал Данило.

Напомним, "Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице серии А. у них 36 очков.

По теме
yellow-arrow
Новый лидер Серии А. Ювентус - Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Аталанта - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 09.12.2023
yellow-arrow
Серия А. Ювентус - Наполи 1:0. А может, предыдущий сезон нам просто приснился?
Ювентус (Турин) Данило Луис да Силва
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости