Италия
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Данило Луис да Силва: Наша главная задача обеспечить место в топ-4
Бразильский защитник поделился комментариями после матча с "Наполи"
Защитник туринского "Ювентуса" Данило Луис да Силва поделился комментариями после матча с "Наполи" 1:0.
"За любую победу дают три очка, но некоторые из них сильнее поднимают моральный дух и помогают идти вперед. Наша главная задача – об этом говорили тренер и руководство клуба обеспечить место в топ-4", — сказал Данило.
Напомним, "Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице серии А. у них 36 очков.
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