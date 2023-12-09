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Моуриньо о расследовании против него: Я жду справедливости
Высказывание тренера о судье рассматривается федерацией
Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается официальное расследование против главного тренера Ромы Жозе Моуриньо, которое начала Федерация футбола Италии.
Напомним, что перед матчем "Сассуоло" - "Рома" (1:2), коуч высказал претензии к главному арбитру Марченаро.
Честно говоря, у меня есть опасения из-за судьи. Он уже трижды работал на наших матчах. Не думаю, что он имеет эмоциональную стабильность для работы на таком уровне.
Теперь тренеру грозят санкции. Правда, сам Моуриньо ничего такого в своих словах не видит.
Я жду справедливости... Я никогда не оскорблял арбитра, никогда не сомневался в качестве арбитра, употребленное выражение кажется мне нормальным, я также использую его, когда говорю о себе.
Возможно, это было понятно по-другому, но во время матча он показал, что обладает способностью управлять матчем, и я об этом сказал после матча. Я не вижу в этом проблем. Я ожидаю справедливости.
Следующий матч римляне проведут дома 10 декабря с "Фиорентиной". Начало в 21:45.
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