Моуриньо о расследовании против него: Я жду справедливости

Продолжается официальное расследование против главного тренера Ромы Жозе Моуриньо, которое начала Федерация футбола Италии.

Напомним, что перед матчем "Сассуоло" - "Рома" (1:2), коуч высказал претензии к главному арбитру Марченаро.

Честно говоря, у меня есть опасения из-за судьи. Он уже трижды работал на наших матчах. Не думаю, что он имеет эмоциональную стабильность для работы на таком уровне.

Теперь тренеру грозят санкции. Правда, сам Моуриньо ничего такого в своих словах не видит.

Я жду справедливости... Я никогда не оскорблял арбитра, никогда не сомневался в качестве арбитра, употребленное выражение кажется мне нормальным, я также использую его, когда говорю о себе.

Возможно, это было понятно по-другому, но во время матча он показал, что обладает способностью управлять матчем, и я об этом сказал после матча. Я не вижу в этом проблем. Я ожидаю справедливости.