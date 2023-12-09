Серия А. Аталанта - Милан 3:2. Драматично, но заслуженно

Серия А. 15-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан" 3:2

Голы: Лукман 38, 55, Муриэль 90+5 - Жиру 45+2, Йович 80

"Аталанта": Муссо, Скальвини, Де Роон, Джимсити, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Эдерсон, Руджери (Холм 90+7), Де Кетеларе (Муриэль 82), Пашалич (Адопо 87), Лукман (Миранчук 82)

"Милан": Маньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса, Рейндерс (Адли 88), Лофтус-Чик (Йович 72), Чуквуэзе (Беннасер 59), Жиру, Пулишич

Предупреждения: Эдерсон 72 - Рейндерс 71, Калабрия 81, Йович 88, Беннасер 90+1

Удаление: Калабрия 90+2 (вторая желтая)

Яркую игру мы вряд ли могли ожидать сегодня. "Аталанта" набрала лишь одно очко в четырех предыдущих матчах лиги. В последнем влетев со счетом 0:3 "Торино". Джан Пьеро Гасперини называл игру команды в Турине худшей в сезоне и вообще не понимал, как можно так играть. "Милан" же выиграл два последних матча в лиге, но до этого не выиграл там четыре подряд. Давление на Стефано Пиоли значительное.

Пиоли говорил, что сегодня будет требовать от своих подопечных стабильность, постоянство, продолжение серии. Гасперини же требовал от своих энергию, желание реабилитироваться. Судя по течению игры и итоговому результату, услыхали подопечные лишь второго.

Обилие голов мы, в принципе, могли ожидать из-за эпидемии травм в обороне обеих команд. Ошибок хватало. Не сказать, что игра всегда была быстрой и яркой, как раз большей частью - нет. Но внезапные всплески перерастали сразу же в опаснейшие моменты или отрезки мощного давления. Так что смотреть матч было очень интересно. А вот анализировать, классифицировать - очень сложно.

Первый тайм был примерно равным. "Милан" владел мячом 66 процентов времени, но не в опасных зонах, по ударам по воротам выиграл тайм со счетом 9:4, но опасные моменты "Аталанты" были интереснее, число ее опасных атак - больше. Арендованный у "Милана" Де Кетеларе пробил слишком по центру с семи метров и куда-то в сторону Луны с трех без каких-либо помех, проиграл выход один-на-один.

"Милан" отвечал. Точнее, рикошет от Эдерсона чуть не залетел. Муссо повезло, что пошел в центр. Опасный удар Жиру блокировали. Чуквуэзе пробил слишком по центру.

Открыли счет все же хозяева. Лукман прорвался слева мимо четверых, пробил, и сильный рикошет не оставил шансов Маньяну. Но гости отыгрались на последних секундах тайма. Жиру, не забивавший с 11-го ноября ни в одном турнире, а "Аталанте" не забивавший никогда, легко замкнул угловой головой. Бергамцы злились, указывая на фол в атаке, в которой был заработан угловой, но поезд уже ушел.

А вот второй тайм "Аталанта" выиграла в одни ворота - 15:5 по ударам. "Милан" уже не впервые просто не вышел на поле после перерыва. Так было в пяти из последних шести матчей лиги. Уже в шести из семи. Хотя в самом начале Жиру чуть не замкнул прострел точно. Но затем Маньян тащил удар Скальвини из-под перекладины, защитники отчаянно блокировали удары, Пашалич чуть не попал.

В итоге Де Кетеларе исправился за неудачи в первом тайме. Прорвался слева и выложил Лукману прострел под легкий удар.

Далее Де Кетеларе повторил эпизод, но Лукмана уже там не было. Рикошет от Коопмейнерса на этот раз прилетел к Маньяну, Майк также совершил блестящий двойной сейв от Скальвини и Лукмана, а третий удар в упор заблокировал защитник.

"Милан" все же ниоткуда сравнял счет. Сыграл выход форварда Йовича вместо опорника Лофтуса-Чика. Пулишич прострелил слева, а Лука, забивший свой первый гол за клуб в предыдущем матче, сразу же забил и второй. Но в добавленное время Калабрия к провалам на фланге, приведшим к двум голам "Аталанты", добавил удаление, а Миранчук прорвался справа, отдал Муриэлю, тот принял, убрал вратаря и замкнул пяткой.

"Аталанта" побеждает "Милан" впервые после ничьей и четырех поражений против него. Реабилитируется за плохой период. Впервые в сезоне побеждает гранда. Вновь на расстоянии одного очка от Топ-4. "Россонери" же остаются третьими и завершат тур на этом месте, но две победы в семи последних матчах лиги - несомненно плохая форма.