Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монца - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Монца - Дженоа: Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Монца" у себя дома примет команду Руслана Малиновского "Дженоа". На турнирной таблице "Монца" опережает "Дженоа" на несколько очков и располагается на 11 строчке, пока "Дженоа" лишь на 14 месте. Последнюю встречу команды отыграли на ничью 2:2.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Италии. "Монца" - "Дженоа"
10 декабря, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Монца - ДженоаСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тоттенхэм на это зимнее трансферное окно добавил в шорт-лист украинца
- Упущенная победа Кривбасса, ничья Реала с Луниным, трагедии МЮ и Баварии. Главные новости за девятое декабря
- Драма на 95-й минуте. Аталанта - Милан 3:2. Видео голов и обзор матча
- УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн