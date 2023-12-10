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Монца - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Монца - Дженоа: Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Монца - Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня "Монца" у себя дома примет команду Руслана Малиновского "Дженоа". На турнирной таблице "Монца" опережает "Дженоа" на несколько очков и располагается на 11 строчке, пока "Дженоа" лишь на 14 месте. Последнюю встречу команды отыграли на ничью 2:2.

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Чемпионат Италии. "Монца" - "Дженоа"
10 декабря, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Монца - Дженоа
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