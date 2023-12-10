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Серия А. Типичная встреча середняков в Фрозиноне
Кое-какие моменты, но без напряжения
portugalinews
Серия А. 15-й тур
Фрозиноне. "Бенито Стирпе"
"Фрозиноне" - "Торино" 0:0
"Фрозиноне" - новичок Серии А, "Торино" - старожил. Но обе команды ныне в середине турнирной таблицы. Чередуют победы с неудачами регулярно, что и держит в так называемом "болоте". В предыдущем туре "Торо" разгромил дома "Аталанту" (3:0), но, зная его, было отлично понятно, что два таких матча подряд не выдаст. Тем более, что "Фрозиноне" очень хорош дома - пять побед и ничья в шести предыдущих матчах.
Команды недавно встречались в Кубке. В Турине. Победил там "Фрозиноне", но лишь в дополнительное время. В основное была ничья. Как и здесь. Там - 1:1, здесь - 0:0. Сегодня по моментам команды также наиграли приблизительно на 1:1, но реализация подвела.
Удар хозяина поля Кайо Жорже головой в упор вратарь гостей Милинкович-Савич отбил, как и его попытку ногой метров с 11-ти во втором тайме. Гость Илич издали попал в стойку, его партнер по команде Сапата пять раз пробивал по воротам, и иногда было близко к створу либо вратарь Турати вступал в игру. Но в целом команды никуда не спешили, обычно не обостряли. Похоже, они довольны своим статусом середняков.
"Торино" остается в Топ-10, а именно на десятом месте. "Фрозиноне" в одном очке и месте позади него.
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