Серия А. Рома - Фиорентина 1:1. На этот раз Моуриньо не говорил об арбитрах и получил два удаления

Серия А. 15-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Лукаку 5 - Кварта 65

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Бове 85), Залевски, Дибала (Азмун 25, Эль-Шаарави 62), Лукаку

"Фиорентина": Терраччьяно, Кайоде (М. Лопес 81), Раньери, Кварта, Бираги, Артур, Данкан, Бонавентура (Соттил 78), Иконе (Н. Гонсалес 72), Нзола, Куаме

Предупреждения: Кристанте 37, Залевски 41, Паредес 80, Льоренте 90+5 - Иконе 65, Бираги 75, Данкан 86

Удаления: Залевски 64 (вторая желтая), Лукаку 87 (прямая красная)

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Перед матчем "Ромы" против "Сассуоло" Жозе Моуриньо яростно набросился на будущего арбитра, обвиняя во всех грехах, хотя тот никогда не судил "Рому" как главный. В итоге Маттео Марченаро немало помог римлянам, награждая игроков "Сассуоло" карточками (в том числе одной красной) и ошибочно назначив в их ворота пенальти. На этот раз об Антонио Рапуано Моур не говорил. И уже его команде показали две красные.

Это все, конечно, шутки. А серьезность в том, что нынешний матч был прямой битвой за чистое четвертое место. Кто выигрывал его - выходил на него. И у каждой команды были свои козыри. У "Ромы" - пять домашних побед в лиге и семь во всех турнирах подряд, то есть сила "Олимпико". У "Фиорентины" - пять побед в шести последних матчах во всех турнирах, то есть уверенность в себе.

С другой стороны, уверенная победа с 27-го октября у "фиалок" была лишь одна. Дома неделю тому против последней команды Серии А. После чего в среду они еще и мучались до серии пенальти дома против команды из Серии Б. У "Ромы" же за тот период вообще не было ни одной уверенной. Она постоянно страдала, выгрызала в концовке. Так что игровые проблемы обеих и неспособность победить сегодня можно было ожидать.

Первый тайм был скучным, со всего семью ударами по воротам. "Рома" забила ранний гол. Лучший игрок ноября в лиге Пауло Дибала устроил "стенку" на правом фланге, выдал "кросс" в штрафную, Лукаку наклонился почти до земли и замкнул головой. Вскоре Дибала пробил неудачно с хорошей позиции. И "Рома" по канонам Моуриньо отошла в оборону. Не совсем "автобус", больше толкалась в центре поля. Но без мяча.

Два момента гости создали. Бонавентура подсек и вывел Нзолу на вратаря, но тот еле коснулся, и Патрисиу взял. Тот же Бонавентура в контратаке сместился с фланга, но пробил прямо в Патрисиу.

Второй тайм уже был бешеным. Иконе повторил второй момент Бонавентуры, но также пробил по центру. Угловой срезался в ворота "Фиорентины", но Терраччьяно сориентировался. Бонавентура убрал защитника в штрафной и попал в перекладину. Залевски сорвал прорыв Кайоде и получил вторую желтую карточку. С этого розыгрыша штрафного, длинного, Куаме навесил, а Кварта подрезал головой.

"Рома" отбивалась и перед удалением. Тем более - после. Игроки и болельщики по-прежнему бушевали. Футбола было меньше. Гонсалес подправлял головой, но Патрисиу в прыжке вытащил. Лукаку сорвал контратаку брутальным въездом в ногу и получил прямую красную. Кварта вновь замкнул "стандарт" головой - на этот раз Патрисиу!

Домашние серии "Ромы" прерваны. В том числе и серия домашних побед над "Фиорентиной". На четырех. В трех из тех матчей удаляли игроков "фиалок", сегодня этот "долг" почти вернули.

В принципе, этой ничьей никто не разочарован. Команда Моуриньо выдержала вдесятером, а затем вдевятером и осталась на четвертом месте. Пусть и по очкам равна с "Болоньей". Команда Винченцо Итальяно ушла от поражения и играла гораздо лучше соперника - 14:4 по ударам, 8:1 по ударам в створ, 66:34 - по владению мячом. Она отстает от четвертого места лишь на одно очко.