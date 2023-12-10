"Романист на всю жизнь". Фанаты Ромы просят Моуринью остаться в клубе

В первом тайме матча "Рома" - "Фиорентина" болельщики хозяев подняли огромный баннер, в котором обратились к главному тренеру команды Жозе Моуринью. Фаны просят подписать "особенного" новый контракт.

На баннере было написано: "Глаза, пьяные от красок Giallorossi. Душа, проникнутая романизмом. Жозе Моуринью - Романист на всю жизнь!"

Коуч отреагировал на это, помахав им рукой.

"Рома" размещается на 5-м месте Серии А и на 2-й строчке в группе G Лиги Европы.