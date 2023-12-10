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"Романист на всю жизнь". Фанаты Ромы просят Моуринью остаться в клубе
Любовь фанатов это самое главное
Фото - asromaultras.org/ Автор - неизвестен
В первом тайме матча "Рома" - "Фиорентина" болельщики хозяев подняли огромный баннер, в котором обратились к главному тренеру команды Жозе Моуринью. Фаны просят подписать "особенного" новый контракт.
На баннере было написано: "Глаза, пьяные от красок Giallorossi. Душа, проникнутая романизмом. Жозе Моуринью - Романист на всю жизнь!"
#Roma, striscione della Curva Sud: '#Mourinho romanista a vita!' https://t.co/E6ygqVslKi pic.twitter.com/1p6K1EIQOx— calciomercato.com (@cmdotcom) December 10, 2023
Коуч отреагировал на это, помахав им рукой.
"Рома" размещается на 5-м месте Серии А и на 2-й строчке в группе G Лиги Европы.
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