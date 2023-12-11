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Эмполи - Лечче. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Эмполи - Лечче: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Эмполи - Лечче. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сыграет ли Виктор Коваленко за "Эмполи"? Узнаем из видеотрансляции матча, которая начнется в 19:30 на MEGOGO.

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Серия А

"Эмполи" - "Лечче"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
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Трансляція матчу Емполі - Лечче
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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