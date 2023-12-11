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Эмполи - Лечче. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Серии А
Эмполи - Лечче: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Сыграет ли Виктор Коваленко за "Эмполи"? Узнаем из видеотрансляции матча, которая начнется в 19:30 на MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Серия А
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Емполі - ЛеччеСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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