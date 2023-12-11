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Ювентус опроверг слухи о переходе своего полузащитника в АПЛ

Италия

Футболист останется в аренде

Ювентус опроверг слухи о переходе своего полузащитника в АПЛ

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Ювентус опроверг слухи о переходе аргентинского полузащитника Матиаса Сули в английскую Премьер-лигу.

"Игрок останется во "Фрозиноне" на правах аренды до июня", - цитирует директора клуба Фабрицио Романо.

Отметим, что в этом сезоне 20-летний Матиас сыграл 14 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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