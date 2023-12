Ювентус опроверг слухи о переходе своего полузащитника в АПЛ

Ювентус опроверг слухи о переходе аргентинского полузащитника Матиаса Сули в английскую Премьер-лигу.

Отметим, что в этом сезоне 20-летний Матиас сыграл 14 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.

⚪️⚫️???????? Rumours on Premier League move in January for Matias Soulé have been played down by Juventus director Giovanni Manna: “Soulé will stay at Frosinone on loan until June”. pic.twitter.com/bDrdRWm7OK