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Ювентус опроверг слухи о переходе своего полузащитника в АПЛ
Футболист останется в аренде
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Ювентус опроверг слухи о переходе аргентинского полузащитника Матиаса Сули в английскую Премьер-лигу.
"Игрок останется во "Фрозиноне" на правах аренды до июня", - цитирует директора клуба Фабрицио Романо.
Отметим, что в этом сезоне 20-летний Матиас сыграл 14 матчей, забил 6 голов и отдал 1 ассист.
⚪️⚫️???????? Rumours on Premier League move in January for Matias Soulé have been played down by Juventus director Giovanni Manna: “Soulé will stay at Frosinone on loan until June”. pic.twitter.com/bDrdRWm7OK— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2023
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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