Серия А. Первый выход в стартовом составе и 80 минут Коваленко, 1:1 Эмполи

Серия А. 15-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Лечче" 1:1

Голы: Рафия 71 (автогол) - Банда 64

"Эмполи" и "Лечче" - симпатичные, организованные, динамичные команды, пытающиеся играть в активный футбол. Они не заслуживают вылететь из Серии А. Но качества для выхода в даже середняки им катастрофически не хватает. А еще не хватает характера. Они слишком наивны. Вот и сегодня играли быстро, но не доводили хорошие атаки до ума. А пропустили/забили практически с двух автоголов.

В первом тайме, несмотря на 58 процентов владения мячом хозяевами, интереснее выглядели гости. Больше интересных атак, больше присутствия в штрафной соперника. Начал уже защитник Понграчич ударом головой с подачи углового. Бериша еле потащил. Пикколи с разворота немного не попал. Как следует ответили хозяева лишь ближе к перерыву. Камбиаги прорвался, но пробил в центр, Луперто не попал головой.

Второй тайм "Эмполи" начал высоким прессингом опорников Грасси и Коваленко. Первый дважды пробивал слета, Фальконе дважды отбивал, причем во второй раз очень сложно. Лишь к середине тайма игра немного успокоилась, и тогда вдруг Банда сместился с фланга, пробил издали - и Бериша пропустил между ногами. "Эмполи" вернулся в атаку, и вскоре навес Камбиаги срезался в ворота.

После 1:1 давили хозяева, опасно простреливали, пробивали из штрафной. Коваленко сбросил головой во время углового, Луперто пробил слета - Фальконе перевел в перекладину. Так и осталось.

Виктор вышел в стартовом составе впервые за "Эмполи". После гола, ассиста и почти гола (в итоге засчитали автогол) в трех последних матчах пришло время. Но на этот раз он играл слишком глубоко, слишком близко к своим защитникам. Особенно в первом тайме. Также часто смещался на правый фланг и в итоге коснулся там мяча больше раз, чем в центральной зоне. Высоко играл лишь в начале второго тайма.

По передачам и касаниям мяча на момент замены на 80-ой минуте он был середняком в команде (5-6 места), по проценту точности передач - третьим (83). Единоборства - четыре, два выигранных. Один отбор. Один проход на дриблинге. Для опорника такие показатели, кроме точности передач, слишком слабы. Кроме того, он был ближе всех к Банде во время голевого удара, но все равно далеко от него.

Что касается атаки, то ударов по воротам он не наносил. А передачи под удары отдавал дважды. Об одном сказано выше, в первом тайме его угловой Канчелльери замкнул головой неточно. Касаний мяча с игры в штрафной соперника - ноль.

"Лечче" с четырьмя ничьими подряд, но с десятью матчами без побед подряд. Этого хватает для шести очков отрыва от зоны вылета. "Эмполи" со вторым 1:1 подряд после победы и поражения. Перед матчем "Кальяри" он создал отрыв от зоны вылета - одно очко.