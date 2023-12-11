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Нападающий Наполи был признан лучшим африканским футболистом 2023 года

Италия

Награду получил Виктор Осимхен

Нападающий Наполи был признан лучшим африканским футболистом 2023 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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За награду лучшего игрока года CAF 2023 в Африке боролись Виктор Осимхен (Нигерия), Ашраф Хакими (Марокко) и Мохамед Салах (Египет).

Вручения состоялось в понедельник и награда досталась нападаюшему "Наполи" Витору Осимхену.

24-летний нападающий стал первым нигерийским футболистом, получившим премию в этом веке. Легендарный форвард Нванкво Кану одержал победу в 1999 году.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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