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Наполи начал переговоры по продлению контракта с лидером атаки
Контракт, вероятно, будет продлен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" начал переговоры с нападающим Виктором Осимхеном, который в этом году стал лучшим африканским футболистом.
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Сообщается, что клуб хочет продлить соглашение с 24-летним форвардом до июня 2026 года и включить опцию продления договора еще на один год. По новому контракту заработная плата будет увеличена.
Сейчас Виктор Осимхен раздумывает над предложением, но, вероятно, он все-таки согласится.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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