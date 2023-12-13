Наполи начал переговоры по продлению контракта с лидером атаки

"Наполи" начал переговоры с нападающим Виктором Осимхеном, который в этом году стал лучшим африканским футболистом.

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Сообщается, что клуб хочет продлить соглашение с 24-летним форвардом до июня 2026 года и включить опцию продления договора еще на один год. По новому контракту заработная плата будет увеличена.

Сейчас Виктор Осимхен раздумывает над предложением, но, вероятно, он все-таки согласится.