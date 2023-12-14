  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Британский журнал опубликовал список лучших игроков Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Британский журнал опубликовал список лучших игроков Италии

Италия
Обновлено

Первое место занял Роберто Баджо

Британский журнал опубликовал список лучших игроков Италии

Italiani Come Noi

Новина українською

Британский журнал FourFourTwo, опубликовал список лучших футболистов Италии за все времена.

Первое место занял бывший форвард "Ювентуса", "Милана" и "Интера" Роберто Баджо. Экс-футболист несправедливо запомнился многим, из-за нереализованного пенальти против Бразилии в финале Чемпионата мира 1994 году.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лучшая пятерка футболистов Италии:

1. Роберто Баджо;
2. Паоло Мальдини;
3. Джанлуиджи Буффон;
4. Джузеппе Меацца;
5. Джанни Ривера.

Читайте такжеРоберто Баджо: Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ

По теме
yellow-arrow
Осимхен станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Наполи - Романо
yellow-arrow
Наполи начал переговоры по продлению контракта с лидером атаки
yellow-arrow
В этот день, 19 лет назад, Андрей Шевченко получил Золотой мяч
Роберто Баджо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fourfourtwo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джим Слэйд (Харьков)
14.12.2023 в 16:55
Мальдини, конечно, хороший игрок, но чтобы прям второй в истории...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
14.12.2023 в 16:55
Мальдини, конечно, хороший игрок, но чтобы прям второй в истории...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости