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Британский журнал опубликовал список лучших игроков Италии
Первое место занял Роберто Баджо
Italiani Come Noi
Британский журнал FourFourTwo, опубликовал список лучших футболистов Италии за все времена.
Первое место занял бывший форвард "Ювентуса", "Милана" и "Интера" Роберто Баджо. Экс-футболист несправедливо запомнился многим, из-за нереализованного пенальти против Бразилии в финале Чемпионата мира 1994 году.
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Лучшая пятерка футболистов Италии:
1. Роберто Баджо;
2. Паоло Мальдини;
3. Джанлуиджи Буффон;
4. Джузеппе Меацца;
5. Джанни Ривера.
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