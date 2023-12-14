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Жозе Моуриньо составил лучшую команду игроков, с которыми он работал

Италия

Португальский тренер составил команду своей мечты

Жозе Моуриньо составил лучшую команду игроков, с которыми он работал

AS Roma

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо составил лучшую 11-ку из игроков, с которыми он когда-либо работал. Об этом сообщает издание Daily Мail.

Звездная команда португальского тренера:

Вратарь: Петр Чех;
Защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Уильям Галлас;
Полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил;
Нападающие: Криштиану Роналду, Эден Азар, Дидье Дрогба.

В команде нет игроков из "Ман Юнайтед" и "Тоттенхэма", именно в этих клубах когда-то работал тренером Моуриньо.

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Источник:
dailymail
Опубликовал: Екатерина Власова
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