Жозе Моуриньо составил лучшую команду игроков, с которыми он работал

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо составил лучшую 11-ку из игроков, с которыми он когда-либо работал. Об этом сообщает издание Daily Мail.

Звездная команда португальского тренера:

Вратарь: Петр Чех;

Защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Уильям Галлас;

Полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард, Месут Озил;

Нападающие: Криштиану Роналду, Эден Азар, Дидье Дрогба.

В команде нет игроков из "Ман Юнайтед" и "Тоттенхэма", именно в этих клубах когда-то работал тренером Моуриньо.

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