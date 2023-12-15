В духе Кьеллини. Федерико Гатти стает символом новой обороны Ювентуса

Символично, что с перерывом всего в несколько дней Федерико Гатти забил за "Ювентус" второй победный гол подряд и Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры. Возможно, передача эстафетной палочки, а скорее - скипетра короля обороны "бьянконери" - состоялась. Теперь за них играет человек, созданный по образу и подобию легендарного Кинг Конга.

Правда, между ними достаточно различий, и даже на титул короля обороны "Юве" претендует другой игрок - Бремер. Но Федерико как раз из того же материала, что и Джорджо. Жесткий, бескомпромиссный, выносящий мяч или соперника. Об обоих никто не думал, что могут стать королями и даже игроками стартового состава. И оба стали большим. Стали символами.

Строитель

В статье о , молодежном прорыве "Ювентуса" я также говорил о Гатти. Что могло показаться странным. Ведь ему уже 25, в "Юве" он пришел в 24. Даже тот же Кьеллини мотался-метался, много где не был замечен (о нем мы поговорим в отдельной статье), тем не менее, в "Юве" попал в 21 год, то есть совсем молодым.

С другой стороны, если вспомнить, когда Федерико дебютировал в Серии А... Вот за нынешний клуб в 24 года и дебютировал. Придя туда сразу из Серии В и после всего года в "Фрозиноне", туда придя после всего года в Серии С, а туда - после года в Серии D. Интересно, что он долго был в академии "Торино". Но там его талант не разглядели.

За профессиональный клуб он впервые отыграл всего 3.5 года назад. То есть на наивысшем уровне он молодой, новичок. И всего 2.5 года назад его покупали за 250 тысяч евро. Сам "Ювентус" выложил за него всего 7.5 миллиона плюс бонусы.

Как и Кьеллини, он начинал на других позициях. Даже атакующего полузащитника. Где будущего в нем не было видно. Настолько не видно, что он даже бросил школу в 17-летнем возрасте (когда его отец потерял работу) и пошел работать. Строителем, маляром, стекольщиком, на рынке. Спал не более пяти часов в день, поскольку в 3-4 утра уже нужно было вставать.

"Всего несколько лет назад я клал кирпичи, устанавливал стекла и двери, вечером тренировался в болоте, на замороженных полях. Я не хотел отказываться от футбола, хотел бороться против всех и против всего. Я пережил много всего, и все это помогло мне расти и сделало тем, кто я сегодня. Все это было очень тяжело, но многому меня научило.

Я всегда буду помнить, какие усилия мне пришлось приложить".

Кьеллини и Торричелли

Как и Кьеллини, в центр обороны его перевела ситуация в клубе. "Павароло" из Шестого дивизиона чуть не обанкротился, многие игроки ушли. Не хватало именно центральных защитников, и на эту позицию его и перевели, "только потому что я был самым высоким в команде".

"Хотя даже после смены позиции меня не хотели замечать. Я видел много закрытых дверей перед собой. Потому я сейчас играю с такой страстью, такой злостью. Для меня это месть. Потому в моем статусе в соцсетях написано: "Я последний, кто сдастся". Это мой девиз, на поле и вне его. Для меня любой матч - как финал. Я чувствую себя викингом".

О многом он не мечтал. В "Фрозиноне" говоря, что его мечта сбылась и что день подписания там был одним из лучших в его жизни. Признавался, что не ожидал так преуспеть даже в Серии В. Вот и сейчас думает приземленно, радуется моменту, ценит любой маленький успех. И не отвлекается на глупости.

"Вначале я слишком занимался глупостями. Я был тем типом игрока, у которого я сегодня с радостью и легкостью отобрал бы мяч. Тогда я неправильно относился к делу. Я был противоположностью того, кто я сейчас. Теперь я слежу за собой, правильно питаюсь".

О нем говорят, что покидает тренажерный зал последним и много занимается на поле индивидуальной силовой и беговой работой после тренировок.

Капитан "Ювентуса" Данило говорит: "Он пришел из Серии В и не играл здесь полгода, но все равно занимался, тяжело работал. Он очень скромен, всегда слушает и хочет услыхать и впитать все".

"Я не люблю смотреть в мой мобильный телефон слишком много. В раздевалке я даже не замечаю его", - говорит Гатти. Даже странно, что он есть в соцсетях с сотнями тысяч подписчиков. Но и там постит почти лишь на тему футбола. А спутница жизни у него та же, что и была во время выступлений в Серии D. "Если я достигну вершины - буду праздновать с теми, кто был со мной, когда был внизу".

Еще с тех времен он работает с благотворительной организацией, занимающейся образованием для нуждающихся.

"Меня сравнивают с Кьеллини? Мне кажется, это оскорбление для Кьеллини. Мне нравится такое сравнение, но оно слишком рискованно". Хотя Джорджо - мой кумир. Он вдохновляет меня. Он также никогда не сдается. Особенным игроком можно стать только с помощью головы. Ты никогда не должен быть удовлетворен достигнутым".

Его еще сравнивают с Морено Торричелли. Того "Юве" в начале 90-х вообще забрал напрямую из Серии D и превратил в игрока стартового состава, в "народного героя", в образец для футбольных мечтателей. Торричелли (который во время игры за любителей работал столяром) и строитель-стекольщик-маляр Гатти доказывают, что в футболе все возможно и для всех путь открыт.

Мотор машины

В "Ювентусе" и вправду начиналось тяжело. Он сидел в запасе, а, когда играл - выглядел просто не на уровне. Даже тогда крайне неубедительное трио Данило-Бремер-Сандро не мог сдвинуть. Перелом произошел лишь в марте, когда из-за травм вышел в стартовом составе против "Интера" в гостях, выдержал под цунами атак соперника и помог добыть победу со счетом 1:0.

В апреле же он еще и забил "Спортингу" в четвертьфинале и "Севилье" в полуфинале Лиги Европы - и покатилось. С тех пор он места в стартовом составе почти не терял.

В нынешнем сезоне Гатти не выходил с первых минут лишь трижды в 15-ти турах. В девяти последних с ним в "старте" команда пропустила лишь три мяча. В том числе не пропустив вообще от "Милана", "Наполи", "Аталанты" и "Фиорентины". Причем выиграла с разницей более одного мяча лишь один из девяти, то есть значение идеальной обороны было критически важным.

Причем эта его серия началась после 2:4 от "Сассуоло", когда как раз провалился и даже забил в собственные ворота. Характер, ментальная взрослость, умение держать удар помогли. А хладнокровие и взрослость проявились и в его первом матче за сборную летом 2022-го года, когда еще даже не дебютировал в Серии А. 0:0 в Англии с ним в стартовом составе.

О "Юве" вновь начали говорить как о машине по добыванию 1:0, о его безупречной, непроходимой обороне. В которой солируют более элегантный бразилец Бремер, если хотите, "Леонардо Бонуччи", и более жесткий итальянец, "Кьеллини", выбивающий мячи и заставляющий форвардов соперника раствориться. Другие же защитники, латерали, опорники из-за травм постоянно менялись.

Самого Гатти один из его бывших спортивных директоров назвал "Кьеллини с пасом Бонуччи". Такого паса, правду говоря, видеть особо не приходилось. Но роль Джорджо он исполняет блестяще. При этом без каких-либо впечатляющих статистических показателей. Он просто знает, какую занять позицию, как опередить соперника, как замучить его.

При этом "новый Кьеллини" еще и забивает. Забил в дерби "Торино". Также - в Монце, когда его команда пропустила на 91-ой минуте. На 94-ой Федерико пошел в позиционную атаку, замкнул прострел Рабио и принес победу. Вначале не попал по мячу, да и затем пробил коряво, как защитник, но свое сделал. Ну а через неделю после "Монцы" принес 1:0 над "Наполи".

Станет ли он Кьеллини? Или хотя бы сохранит нынешний уровень? Не будут ли ловить его, когда/если "Ювентус" и сборная будут играть с немного более высокой линией обороны? Его наставник Массимилиано Аллегри говорит, что сейчас и начинается тяжелейшая часть для него, поскольку нужно сохранять уровень и оправдывать ожидания.

Начинается тяжелейшая часть и для всей команды. Поскольку никто не ожидал от неопытного и большей частью посредственного состава бороться за Скудетто. И сейчас почти все говорят, что в итоге он не выдержит темпа "Интера". Натурально, что пальцем на одного из первых указывают на недавнего игрока Серии С.

Впрочем, по крайней мере злости, мотивации и стремления тяжело работать и съедать любого форварда соперников ему должно хватить.

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