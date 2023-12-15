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Дженоа - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серия А

Италия

Дженоа - Ювентус: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Дженоа - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серия А

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Новина українською

Очень интересный матч состоится в чемпионате Италии. "Дженоа" нашего Руслана Малиновского сыграет против "Ювентуса".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Серии А состоится в пятницу, 15-го декабря, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.

15 декабря. 21:45. Серия А. 16-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Ювентус"

Главный арбитр: Давиде Масса

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Трансляція матчу Дженоа - Ювентус
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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