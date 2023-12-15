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Дженоа - Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серия А
Дженоа - Ювентус: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
Очень интересный матч состоится в чемпионате Италии. "Дженоа" нашего Руслана Малиновского сыграет против "Ювентуса".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Серии А состоится в пятницу, 15-го декабря, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.
15 декабря. 21:45. Серия А. 16-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
Главный арбитр: Давиде Масса
Трансляція матчу Дженоа - ЮвентусСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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