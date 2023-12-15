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Жозе Моуриньо отрицает, что выбирал лучшую 11-ку всех времен
Португальский тренер никогда не называл имена лучших футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский тренер Жозе Моуриньо, который работал в таких клубах как: "МЮ", "Челси", "Тоттенхэм" и "Интер", отрицал, что выбирал лучшую 11-ку всех времен. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Одиннадцать лучших по версии JM - Фейковые новости. Я никогда этого не делал. Когда меня об этом спрашивают, то я всегда отказываюсь это делать. Для меня это просто невозможно. Поэтому это фейковые новости. Я никогда этого не делал и никогда не сделаю. Я тренировал много хороших игроков, но самое главное - это то, что получил взамен. Футболисты отдавали мне все: качество, усилия, кровь и душу. Они все в моей лучшей одиннадцатке. Все они. Вот почему я всегда отказывался выбирать".
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