Интер хочет подписать игрока, который заменит колумбийского полузащитника

Директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал, что клуб подпишет игрока, который заменит Хуана Куадрадо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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"Мы подпишем игрока, который заменит Хуана, в январское трансферное окно. Мы над этим работаем".

Напомним, что футболист в октябре повредил сухожилие и в ближайшее время будет прооперирован. Куадрадо выбыл до марта.