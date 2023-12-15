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Интер хочет подписать игрока, который заменит колумбийского полузащитника
Хуан Куадрадо получил травму в октябре
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Директор "Интера" Пьеро Аузилио рассказал, что клуб подпишет игрока, который заменит Хуана Куадрадо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
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"Мы подпишем игрока, который заменит Хуана, в январское трансферное окно. Мы над этим работаем".
Напомним, что футболист в октябре повредил сухожилие и в ближайшее время будет прооперирован. Куадрадо выбыл до марта.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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