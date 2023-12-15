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Директор Интера признался, что клуб следит за португальским вингером
Интер согласовывает условия контракта - инсайдер
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Директор итальянского "Интера" признался, что клуб следит за вингером "Лилля" Тьягу Джало. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
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"Конечно, мы следим за ним. Тьягу - интересный игрок, извините, но я не могу сказать больше."
Инсайдер говорит, что "Интер" согласовывает условия трансфера Джало. Клуб хочет подписать игрока в 2024 году. Но вопрос, когда именно: зимой или летом, остается открытым.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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