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Директор Интера признался, что клуб следит за португальским вингером

Италия
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Интер согласовывает условия контракта - инсайдер

Директор Интера признался, что клуб следит за португальским вингером

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Директор итальянского "Интера" признался, что клуб следит за вингером "Лилля" Тьягу Джало. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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"Конечно, мы следим за ним. Тьягу - интересный игрок, извините, но я не могу сказать больше."

Инсайдер говорит, что "Интер" согласовывает условия трансфера Джало. Клуб хочет подписать игрока в 2024 году. Но вопрос, когда именно: зимой или летом, остается открытым.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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