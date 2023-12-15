Серия А. Дженоа - Ювентус 1:1. План Б почти сработал, но почти не считается

Серия А. 16-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Ювентус" 1:1

Голы: Гудмундссон 48 - Кьеза 28 (пен.)

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер, Сабелли (Вольякко 84), Бадель, Френдруп, Малиновский, Васкес (Экубан 46), Гудмундссон, Мессиас (Хапс 90+3)

"Ювентус": Щенсны, Данило, Гатти, Бремер, Камбиазо (Йилдиз 88), Локателли, МакКенни, Миретти (Илинг-Джуниор 74), Костич (Веа 68), Влахович (Милик 68), Кьеза

Предупреждения: Бадель 74, Малиновский 90 - Данило 61, МакКенни 70, Милик 71

Главный арбитр: Давиде Масса

Предсказать течение матчей "Ювентуса" до боли просто. Играет крайне медленно, уныло, с игры ничего создать не способен, забивает силами защитников (четыре из семи последних голов) и/или со стандартных положений. Открывает счет и удерживает 1:0. Ну а если пропускает 1:1 - забивает второй в самой концовке и все равно побеждает.

Впрочем, сегодня оба плана не сработали. Когда-то это должно было случиться. Невозможно постоянно полагаться на такие планы, на победы с разницей в один мяч. С разницей более одного он побеждал в последних 12-ти матчах лишь однажды. То есть запаса прочности нет. Хотя и сегодня План Б мог сработать. Мог состояться гол "Юве" на 89-ой минуте. Справедливо, что не состоялся.

Справедливо и что именно "Дженоа" стала первой командой не из Топ-10 за последние 11 туров и второй в сезоне, не проигравшей туринцам. Она играла дома, где процент заполняемости стадиона лучший в лиге. Где набрала уже 12 очков из своих 16-ти. И она специалист по грандам. Против Топ-7 лиги предыдущего сезона набрала уже восьмое очко в шести матчах, в десяти матчах против других - те же восемь.

Она еще и любит играть против "Ювентуса" дома. В девяти последних таких матчах в лиге - четыре победы, четыре поражения и вот эта ничья. То есть равенство по победам и большинство матчей не проиграно.

В целом игра была вязкой, унылой, без скоростей и почти без опасных моментов. При этом в первом тайме "Юве" выглядел чуть лучше соперника. Правда, лишь усилиями Кьезы. Он и забросил на линию вратарской на Влаховича (серб пробивал в падении под давлением и не попал), и пробивал с острого угла (Мартинес), и заработал пенальти после грубой ошибки в обороне. Мартинес сбил его.

Второй тайм уже "Дженоа" провела лучше. Выпустив форварда Экубана вместо левого защитника Васкеса, то есть отказавшись от схемы с тремя центральными. Это сразу же помогло. Заброс вперед, Экубан пожонглировал головой, сбросил Гудмундссону, а тот в падении пробил мимо Щенсны. Красивый гол, который нужно смотреть, а не описывать.

Сразу же Мартинес чуть не привез еще один гол, когда потерял мяч, но исправился, заблокировав Кьезу. И далее генуэзцы играли все увереннее и увереннее. Выглядя лучше соперника в центре поля, весьма комфортно с мячом. Туринцы выглядели уставшими. И замены им не помогли. Даже финальный штурм был очень коротким.

Хотя Бремер мог замкнуть угловой в упор на 89-ой минуте. Но получилось пробить коленом, и Мартинес потащил из-под перекладины.

"Ювентус" теряет очки лишь в третьем матче из 11-ти последних, не проиграл ни в одном из них. Остается уверенно вторым. Но теряет возможность выйти на первое место и вновь, как и в последние недели, оказать давление на "Интер" перед матчем миланцев в гостях против "Лацио". А "Дженоа" лишь в четырех очках над зоной вылета и сожалеет, что не все ее матчи дома и не все - против грандов.

Руслан Малиновский вернулся после дисквалификации и отыграл первый полный матч за "грифонов". В первой его четверти еще выдвигался в прессинг на одну линию с двумя форвардами (а именно - на правом фланге), но в целом играл в глубине, очень близко к своим защитникам, помогая им разыгрывать. В штрафной площадке соперника мяча не касался. Привычная картина для него в нынешнем сезоне.

По касаниям мяча и передачам он был четвертым в команде. По проценту точных пасов - вторым среди игроков стартового состава (86.5). Пробивал по воротам дважды с очень больших расстояний. С игры вышло в центр, где четко взял вратарь. Со штрафного - намного выше. Отдал один пас под удар издали. Зато прилежно работал в обороне. Отбирал, выбивал, блокировал, фолил, зарабатывал фолы.