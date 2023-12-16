  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Появится сегодня Коваленко? Торино - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Появится сегодня Коваленко? Торино - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Торино - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Появится сегодня Коваленко? Торино - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в 21:45, "Торино" у себя дома примет "Эмполи". Статистика личных встреч не в пользу ни одной из команд, ведь у них по одной победе и три ничьи. За "Эмполи" играет украинец Виктор Коваленко, главный тренер "синих" остался доволен предыдущей игрой украинца, но, как сообщает Gazzetta dello Sport, Коваленко может не появиться в сегодняшней игре из-за травмы. В турнирной таблице "Торино" занимает 11 место, а "Эмполи" - 18.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Италии, "Торино" - "Эмполи"
16 декабря, 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция Торино - Эмполи
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Альберто Джилардино о Руслане Малиновском: Он должен работать подальше от ворот
yellow-arrow
Директор Интера: Димарко, Лаутаро и Мхитарян хотят остаться, и мы этого хотим
yellow-arrow
Дженоа – Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
Серия А смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости