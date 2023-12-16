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Появится сегодня Коваленко? Торино - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Торино - Эмполи: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Сегодня в 21:45, "Торино" у себя дома примет "Эмполи". Статистика личных встреч не в пользу ни одной из команд, ведь у них по одной победе и три ничьи. За "Эмполи" играет украинец Виктор Коваленко, главный тренер "синих" остался доволен предыдущей игрой украинца, но, как сообщает Gazzetta dello Sport, Коваленко может не появиться в сегодняшней игре из-за травмы. В турнирной таблице "Торино" занимает 11 место, а "Эмполи" - 18.
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Чемпионат Италии, "Торино" - "Эмполи"
16 декабря, 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Торино - ЭмполиСмотреть трансляцию
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