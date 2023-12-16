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Дженоа – Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
Малиновский провел весь поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 16 тура чемпионата Италии, в котором "Дженоа" встречалось с одним из лидеров первенства "Ювентусом". Хотя фаворит противостояния открыл счет в первом тайме, хозяева сразу после перерыва сравняли цифры на табло. В том числе в этой немного неуклюжей, но голевой атаке принял участие Руслан Малиновский.
"Дженоа" – "Ювентус" 1:1
Голы: Гудмундссон 48 – Кьеза 28
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