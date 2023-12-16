Дженоа – Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 16 тура чемпионата Италии, в котором "Дженоа" встречалось с одним из лидеров первенства "Ювентусом". Хотя фаворит противостояния открыл счет в первом тайме, хозяева сразу после перерыва сравняли цифры на табло. В том числе в этой немного неуклюжей, но голевой атаке принял участие Руслан Малиновский.

"Дженоа" – "Ювентус" 1:1

Голы: Гудмундссон 48 – Кьеза 28