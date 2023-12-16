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Директор Интера: Димарко, Лаутаро и Мхитарян хотят остаться, и мы этого хотим

Италия

Димарко, Лаутаро и Мхитарян будут продолжать карьеру у сине-черных

Директор Интера: Димарко, Лаутаро и Мхитарян хотят остаться, и мы этого хотим

ANSA

Новина українською

Руководство "Интера" заявило о продлении контрактов сразу ряда игроков.

"Димарко, Лаутаро и Мхитарян близки к продлению своих контрактов. Они хотят остаться, и мы хотим, чтобы они остались", — приводит слова Фабрицио Романо директора "Интера" Аузилио.

Напомним, сейчас "Интер" занимает первое место в серии А.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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