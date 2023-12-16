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Директор Интера: Димарко, Лаутаро и Мхитарян хотят остаться, и мы этого хотим
Димарко, Лаутаро и Мхитарян будут продолжать карьеру у сине-черных
ANSA
Руководство "Интера" заявило о продлении контрактов сразу ряда игроков.
"Димарко, Лаутаро и Мхитарян близки к продлению своих контрактов. Они хотят остаться, и мы хотим, чтобы они остались", — приводит слова Фабрицио Романо директора "Интера" Аузилио.
⚫️???? Inter director Ausilio: “Dimarco, Lautaro and Mkhitaryan are all close to extending their contracts”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2023
“They want to stay, we want them to stay — so it’s just matter of time”. pic.twitter.com/uHa4ZP4VsW
Напомним, сейчас "Интер" занимает первое место в серии А.
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