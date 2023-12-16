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Милан хочет подписать двух центральных защитников в январе
Команде нужно пополнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Милан” рассматривает варианты трансферов для усиления команды. Об этом сообщает Николо Скира.
В частности, "россонеры" хотят приобрести сразу двух центральных защитников. Они рассуждают о проведении этих трансферов уже в январе.
Отметим, что на данный момент в лазарете "Милана" находятся два центральных защитника: 22-летний игрок сборной Германии Малик Тиав и 34-летний футболист сборной Дании Симон Кьер.
Добавим, что подопечные Пиоли занимают третье место в Серии А. Также они финишировали на третьей позиции и в группе Лиги чемпионов, квалифицировавшись в плей-оф Лиги Европы.
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