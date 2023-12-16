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Ювентусу не дали пенальти, а Малиновскому могли дать красную карточку - бывший арбитр и эксперт

Италия

Опять VAR недосмотрел?

Ювентусу не дали пенальти, а Малиновскому могли дать красную карточку - бывший арбитр и эксперт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 16-го тура между "Дженоа" и "Ювентусом" завершился вничью 1:1. Гол с пенальти забил Кьеза, а во втором тайме сравнял счет Гудмундссон. После игры многие начали анализировать эпизоды, в которых, вероятно, ошибались арбитры во главе с Давиде Массой.

Бывший арбитр и нынешний телевизионный эксперт Лука Марелли считает, что следовало назначать еще один пенальти в пользу "Ювентуса" за игру рукой игрока "Дженоа".

Ювентусу не дали пенальти, а Малиновскому могли дать красную карточку - бывший арбитр и эксперт - изображение 1

Прикосновение рукой очень очевидно, и его следовало наказать. "Ювентус" не исполнил чистый пенальти.

Возможно, VAR был обманут первым касанием его бедра, но это повлияло, потому что его рука уже была широко расставлена. Это однозначно пенальти, я не могу понять, почему VAR не вызвали Массу пересмотреть это.

Также, Марелли сказал, что полузащитнику "Дженоа" Руслану Малиновскому повезло избежать красной карточки за "очень опасный фол против Йылдиза".

"Ювентус" находится на втором месте Серии А с 37-а очками. На первом месте "Интер", у которого на балл больше и который играл в запасе.

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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Виктор Иванчук
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