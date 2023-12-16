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Моуриньо оштрафовали за высказывания о судье

Италия

Избежал дисквалификации

Моуриньо оштрафовали за высказывания о судье

Sky

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Федерация футбола Италии приняла решение оштрафовать главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо за высказывания перед матчем "Сассуоло" - "Рома" (1:2) о главном арбитре Маттео Марченаро. Тогда тренер сказал, что он сомневается в арбитре и то, что Марченаро "не имеет эмоциональную стабильность для работы на таком уровне".

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Моуриньо признал вину, хотя в своих словах ничего такого не видит. Коучу грозила дисквалификация на несколько игр, но после разговора с представителями федерации и извинений, его ждет лишь штраф в размере 40 000 евро. Эта сумма будет равномерно оплачена им лично и клубом.

Следующий матч "Рома" сыграет 17 декабря против "Болоньи" в рамках Серии А. Команды имеют одинаковое количество очков, располагаясь на 4-м и 5-м местах.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Виктор Иванчук
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