Итальянские СМИ сообщили причину отсутствия Коваленко на матч против Торино

Итальянские СМИ сообщили причину отсутствия Виктора Коваленко на матч против "Торино".

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По данным источника, украинец находится не в лучших физических кондициях. Чтобы не усугубить ситуацию с Виктором - было решено не вносить его в заявку. Какие конкретные проблемы со здоровьем у полузащитника – не сообщается.

Коваленко принял участие в 7 поединках этого сезона за итальянский клуб, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.