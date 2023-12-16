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Итальянские СМИ сообщили причину отсутствия Коваленко на матч против Торино

Италия
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Украинец не попал в заявку Эмполи

Итальянские СМИ сообщили причину отсутствия Коваленко на матч против Торино

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянские СМИ сообщили причину отсутствия Виктора Коваленко на матч против "Торино".

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По данным источника, украинец находится не в лучших физических кондициях. Чтобы не усугубить ситуацию с Виктором - было решено не вносить его в заявку. Какие конкретные проблемы со здоровьем у полузащитника – не сообщается.

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Коваленко принял участие в 7 поединках этого сезона за итальянский клуб, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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Источник:
spaziocalcio.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
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