Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянские СМИ сообщили причину отсутствия Коваленко на матч против Торино
Украинец не попал в заявку Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянские СМИ сообщили причину отсутствия Виктора Коваленко на матч против "Торино".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По данным источника, украинец находится не в лучших физических кондициях. Чтобы не усугубить ситуацию с Виктором - было решено не вносить его в заявку. Какие конкретные проблемы со здоровьем у полузащитника – не сообщается.
Читайте такжеКоваленко в большом интервью: Моя семья разбросана по разным странам. Стараюсь не думать о войне
Коваленко принял участие в 7 поединках этого сезона за итальянский клуб, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:spaziocalcio.it
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мудрика заменили, Забарный успел наварить. Какие оценки получили украинцы за матчи АПЛ
- Матч Борнмут - Лутон сегодня уже не доиграют. Врачи проинформировали о состоянии Локьера
- Капитану Лутона стало плохо во время матча с Борнмутом - поединок прерван
- Три итальянских топа интересуются Довбиком - Интер в фаворитах
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн