Серия А. Осимхен и Кварацхелия вырывают победу для Наполи

Серия А. 16-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Кальяри" 2:1

Голы: Осимхен 69, Кварацхелия 75 - Паволетти 72

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Натан (Руи 59), Ангисса, Лоботка, Каюст (Распадори 59), Политано (Линдстрем 89), Осимхен (Гаэтано 82), Кварацхелия (Дзаноли 89)



"Кальяри": Скуффет, Нандес (Дзаппа 67), Гольданига (Лападула 79), Доссена, Ауджелло, Макумбу, Прати, Янкто (Дейола 46), Ористаньо (Лувумбо 68), Паволетти, Петанья (Оберт 46)

Предупреждения: Осимхен 45, Ррахмани 45+3, Руи 85, Политано 88, Ангисса 90+1 - Гольданига 45+1, Паволетти 45+1, Ауджелло 63

Серия из четырех тяжелых матчей, осложнивших начало второй каденции Вальтера Мадзарри в "Наполи", завершилась. Победой над "Аталантой" и поражениями от "Реала", "Интера" и "Ювентуса". Началась серия из трех вроде бы более удобных, еще и дома. "Брага", "Кальяри", "Фрозиноне". Правда, дом для "везувиани" был холодным. Без побед там в каком-либо турнире с 27-го сентября. Это следовало срочно исправить.

Исправить удалось. "Брагу" в Лиге Чемпионов победили уверенно (2:0), и Мадзарри заявил, что видел в том матче то, чего не видел ранее. Прежде всего - солидность в обороне, баланс, компактность, умение прикрывать при прострелах. И, как результат - без пропущенных. Сегодня против новичка Серии А все это вновь исчезло, и команда пропустила с прострела. Но сумела победить и сегодня.

Более того - сумела разбудить своих лидеров. Виктор Осимхен проснулся еще против "Браги", забив свой первый мяч за клуб с восьмого октября. Сегодня сразу же забил второй. Да и еще и добавил классный ассист. Хвича Кварацхелия сегодня забил второй с 21-го октября. И очень важный.

В первом тайме "Наполи" владел мячом 77 процентов времени, по ударам по воротам вел со счетом 15:4. Но создал очень мало. Осимхен активничал с первых минут, постоянно ища удары. С острого угла либо с помехами защитников. Ррахмани головой замкнул штрафной в стойку. Каюст закручивал неточно или пробивал слабо во вратаря. Та же история с Кварацхелией.

Несомненно, наиболее опасным моментом с игры в тайме был момент "Кальяри". В контратаке Нандеса вывели в забег через полполя на вратаря. Мерет тогда вовремя вышел, сократил угол обстрела и отбил.

Второй тайм гости начали с замены форварда на полузащитника. И с момента этого самого полузащитника. Оберт перехватил пас в обороне. Но пробил прямо в Мерета. И далее "Кальяри" чувствовал себя довольно комфортно, комбинировал интереснее "Наполи". Игра выглядела совсем иначе.

Тогда и Мадзарри выполнил замены. Форварда вместо опорника, также выпустил левого защитника Руи. Это помогло. Мариу промчался слева, навесил, Осимхен мощно пробил головой. Скуффет перевел в стойку, но оттуда мяч залетел в ворота.

Хотя помогла и еще одна замена "Кальяри". Лувумбо прорвался слева и прострелил на Паволетти. Но тут же Осимхен пожонглировал мячом на колене и голове в окружении пяти соперников, увел мяч и всех защитников вправо, прострелил, а Кварацхелия замкнул.

Распадори вскоре также забил третьим, но там на ранней стадии был офсайд. "Кальяри" пытался отыграться, Доссена замыкал штрафной головой немного неточно. Мадзарри нервничал, заменил авторов обоих голов на опорника и крайнего защитника. Но в итоге добыл такую важную и нужную победу.

Первая победа "Наполи" дома в лиге после четырех матчей без нее (ничья и три поражения) возвращает его на четвертое место перед матчем "Болонья" - "Рома". А "Кальяри" вновь играет более чем достойно против гранда, но проигрывает такому третий гостевой матч подряд с разницей в один мяч. Он над зоной вылета, но по итогам тура может опуститься туда.