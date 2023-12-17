Серия А. Болонья - Рома 2:0. Такая Рома без Дибалы и Лукаку

Серия А. 16-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Рома" 2:0

Голы: Моро 37, Р. Кристенсен 49 (автогол)

"Болонья": Равалья, Пош, Беукема (Лукуми 57), Калафиори, В. Кристиансен (Ликояннис 74), Фройлер, Моро (Эбишер 74), Ндой, Фергюсон (Фаббиан 88), Салемакерс (Урбански 88), Зиркзее

"Рома": Патрисиу, Манчини (Писилли 81), Льоренте (Бове 63), Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес, Спинаццола (Саншеш 46, Азмун 63), Лоренцо Пеллегрини (Челик 81), Эль-Шаарави, Белотти

Предупреждения: Салемакерс 9, Беукема 33, Фергюсон 45, Фройлер 66 - Льоренте 9, Лоренцо Пеллегрини 36, Паредес 66, Бове 72

Главный арбитр: Марко Гвида

Вот такая "Рома" без Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку. На счету первого семь голов и ассист в сезоне в лиге, второго - четыре гола и шесть ассистов. Но их влияние на игру команды гораздо большее, чем эти цифры, да и чем любые цифры. Они тащили команду на горбу и вытащили на четвертое место. А с травмой первого и дисквалификацией второй команда предстала слабой, несобранной, не знающей, что делать.

Она пыталась. Выкладывалась. Устроила битву, которая непонятно как не завершилась как минимум десятком желтых карточек и хотя бы одной красной. Создала несколько опасных моментов. По ударам по воротам в итоге "Болонье" не уступила, по ударам в створ - даже превзошла ее. Если бы сыграла вничью - можно было бы понять, благодаря чему. Но в итоге проиграла, и ее диагноз - слабость.

В целом игра была очень вязкой, жесткой. С постоянными фолами, остановками, жалобами на арбитра и друг на друга. С 32-мя фолами и всего 16-ю ударами по воротам. При этом было четко заметно, кто быстрее, кто организованнее, кто выше классом. У кого есть план на игру, кроме боданий и жалоб.

Первый опасный момент создала "Рома". Льоренте пробил штрафной из центра поля и чуть не перебросил вратаря. Равалья, заменявший травмированного Скорупски, успел вернуться. Также он успел в другом эпизоде прыгнуть и отбить удар головой Белотти с семи метров. Но количественно гораздо больше опасных атак создала "Болонья". Особенно - через свой правый фланг, где Ндой разрывал Спинаццолу.

В итоге трое разыграли там комбинацию, Ндой промчал, прострелил назад, Моро набежал и положил низом метров с 11-ти. А в начале второго тайма там же прорвался Фергюсон, прострелил, Ндой пытался замкнуть, и под его давлением Кристенсен срезал в собственные ворота.

Вязкая игра продолжалась и далее. Уже с преимуществом "Ромы". 33 процента владения мячом в первом тайме по итогам матча она исправила на 44. Эль-Шаарави забрасывал, и Калафиори, воспитанник "Ромы", тащил с линии ворот. Белотти прорвался один-на-один, но Равалья перекрыл и отбил ногой.

Жозе Моуриньо не хотел говорить о Дибале и Лукаку, заявляя, что это шанс для других игроков. Шансом они не воспользовались. Команда еще и подтвердила слабость в гостях - уже шестое поражение на выезде в последних 12-ти матчах лиги при двух победах. Она сейчас седьмая и завтра может опуститься на восьмое место. А в следующих турах играть против "Наполи", "Ювентуса", "Аталанты" и "Милана" подряд.

А "Болонья" сыграла в свой привычный футбол. В котором есть все. Атака, оборона, техника, мощь, борьба. Не хватало реализации. Но сегодня она перевыполнила план, ведь лишь во второй раз в девяти последних матчах победила с разницей более одного мяча. В любом случае, она выиграла пятый домашний матч в лиге подряд и вышла на чистое четвертое место.

Кроме эмоций на поле, в этом матче было немало таких и вне его. Тьяго Мотта принимал своего тренера по "Интеру"-2010 Моуриньо. А на трибунах отмечали годовщину смерти Синиши Михайловича, бывшего игрока "Ромы" и тренера "Болоньи". Члены его семьи присутствовали на стадионе, болельщики подготовили баннеры и песни.