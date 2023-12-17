Серия А. Лацио - Интер 0:2. Боевой корабль плывет без помех

Серия А. 16-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Интер" 0:2

Голы: Лаутаро Мартинес 40, Тюрам 66

"Лацио": Проведель, Лаццари, Хила, Казале, Марушич, Ровелла (Катальди 75), Гендузи, Камада (Луис Альберто 65), Фелипе Андерсон (Кастельянос 80), Иммобиле, Дзакканьи (Педро 75)

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу (Асллани 88), Барелла (Фраттези 70), Мхитарян, Димарко (Аугусто 70), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартинес (Клаассен 88)

Предупреждения: Казале 81 - Тюрам 26, Барелла 61

Удаление: Лаццари 87 (прямая красная)

Главный арбитр: Фабио Мареска

Еще в сентябре главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно назвал "Интер" "боевым кораблем". Тогда команда подтвердила название, разгромив ту же "Фиорентину" (4:0) и "Милан" (5:1). Правда, затем несколько застопорилась. Из 14-ти матчей во всех турнирах выиграла лишь три с разницей более одного мяча. Но в декабре добавила к ним еще три в четырех.

16-й тур Серии А как раз мог сложиться в пользу ее соперника - "Ювентуса". Обе играли в гостях, но "бьянконери" - против новичка и аутсайдера, а "нерадзурри" - против серебряного призера и участника 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Лацио" еще и добыл три победы и ничью в четырех предыдущих матчах дома против "Интера", то есть преуспевал против него. Но эта серия прервалась.

Играли "лациале" неплохо. По ударам по воротам выиграли матч, как и по передачам в атакующей трети поля, по ударам в створ не проиграли. В первом тайме и начале второго нередко давили прилично, загоняя соперника в оборону. Напоминало матч "Интера" в Неаполе. Его предыдущий гостевой. Но у "Наполи" тогда были по-настояшему опасные моменты, здесь у "Лацио" не было.

В итоге, как и в Неаполе, "Интер" посидел в обороне, подождал, пока соперник выдохнется и в концовке тайма забил. Причем помог ему сам "Лацио". Марушич отдал отвратительный пас назад, Лаутаро Мартинес перехватил, обошел вратаря под острым углом, сумел сместиться в центр и забросить в ворота, хотя защитники уже вернулись.

15-ый гол Лаутаро в сезоне и 29-ый в календарном году в лиге. Последний показатель - лучший для какого-либо игрока "Интера" в календарном году в 21-ом веке и третий во всей истории.

Второй тайм хозяева также начали мощно. И на этот раз создали. Ровелла просто обошел всех и выскочил один-на-один. Но Зоммер блестяще вытащил ногой. Далее Иммобиле сбрасывал Камаде, но тот пробил ужасно. А Барелла разогнал контратаку, пас вразрез не вышел, мяч вернулся к нему, был отпасован налево, и там Тюрам хладнокровно пробил.

Счет в Неаполе мог и повториться. Атака-близнец второго гола не привела к третьему, поскольку Мхитарян пробил в Проведеля. Но в любом случае "Лацио" уже прекратил бороться. Лаццари не выдержал, сказал что-то грубое арбитру и был удален.

После двух 1:3 в Риме Симоне Индзаги наконец-то переигрывает там команду, которой отдал более 20-ти лет карьеры игрока и тренера. После 3:0 в Неаполе и 4:0 над "Удинезе" в лиге пришла эта победа. Для которой принесли в жертву первое место в группе Лиги Чемпионов, во вторник отправив в запас Лаутаро, Бареллу и Бастони. Помогло. Теперь гандикап над вторым местом - четыре очка.

"Интер" также доказывает блестящую гостевую форму в лиге. Семь побед и ничья в восьми матчах, шесть из них - без пропущенных. У "Лацио" была абсолютно такая же статистика домашних матчей во всех турнирах (даже шесть подряд без пропущенных), но она прервалась в матче против боевого корабля Серии А. Что против него можно сделать?!

Обе команды и болельщики на трибунах почтили память Синиши Михайловича, скончавшегося год назад. Любимца болельщиков и "Лацио", и "Интера".