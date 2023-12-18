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Моуриньо: Уход из Ромы никогда не будет моим собственным решением
Сегодня римляне оступились
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
В матче 16-го тура Серии А "Болонья" у себя дома победила "Рому" 2:0 и вышла на 4-е место. Римляне, в свою очередь, упали на 7-ю строчку.
Одной из проблем главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо называет отсутствие ключевых игроков - Дибалы и Лукаку. Первый пропускал поединок из-за травмы, второй - из-за дисквалификации.
Без Паулу в этой команде нет качества. Без Ромелу в этой команде нет никакой физичности. Без одного из них я знал, что нам будет тяжело.
Я могу сказать, что игроки, очевидно, хотели сделать лучше, но у нас были огромные трудности на физическом уровне. Болонья имеет игроков с интенсивностью, двигателем и ногами, тогда как мы не имеем этих характеристик.
Кроме этого, специалист заверил, что несмотря на все, он хочет работать в Риме и в дальнейшем.
Я хочу продолжить в "Роме". Я хочу продолжить здесь. Если я продолжу работать в "Роме", нам нужно действительно подумать о том, что мы можем сделать с ограничениями FFP.
Возможно, лучше работать с молодыми игроками и развиваться на будущее, а не с некоторыми игроками, которым больше нечего развивать. Я хочу продолжить, и, возможно, нам стоит подумать об этом по-другому.
Я знаю возможности этой команды. Когда все доступны, у нас достаточно качества, чтобы бороться. Мы не финишировали четвертыми в прошлом сезоне, потому что вышли в финал Европы и были слишком растянуты. Без фундаментальных игроков это, очевидно, тяжело.
Уход из "Ромы" никогда не будет моим собственным выбором. Никогда.
Следующие матчи "Рома" сыграет 23 декабря против "Наполи" и 30 декабря против "Ювентуса". Начало игр в 21:45.
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