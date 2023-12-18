Моуриньо выпустил Саншеша со скамейки и заменил его обратно через 18 минут

Жозе Моуриньо извинился перед футболистом "Ромы" из-за замены. "Болонья" обыграла "Рому" (2:0) в матче 16-го тура Серии А.

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо сразу после перерыва сделал замену, выпустив Ренату Саншеш на поле вместо Леонардо Спинаццолы.

Но спустя 18 минут португальский тренер сделал обратную замену Саншеша, вместо которого на поле появился Эдоардо Бове.

"Хочу публично извиниться перед Ренату, поскольку чувствую, что то, что я сделал, - это очень жестко. И это даже еще жестче для тренера.

Думаю, что я так поступал 3-4 раза на протяжении моей карьеры. Я прошу прощения", - сказал Жозе Моуриньо.