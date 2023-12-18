Серия А. Аталанта начала пропущенным, но завершила разгромной победой

Серия А. 16-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Салернитана" 4:1

Голы: Муриэль 47, Пашалич 53, Де Кетеларе 83, Миранчук 89 - Пирола 10

"Аталанта": Карнезекки, Де Роон, Джимсити, Скальвини, Дзаппакоста (Хатебур 76), Эдерсон (Колашинац 67), Пашалич, Руджери, Коопмейнерс (Адопо 85), Лукман (Миранчук 85), Муриэль (Де Кетеларе 67)

"Салернитана": Костиль, Данилюк (Брадарич 60), Дьомбер, Пирола, Мадзокки, Л. Кулибали, Маджоре (Леговски 67), Мартеджани (Иквуэмеси 67), Кандрева, Диа (Кабрал 86), Чауна (Кастанос 60)

Предупреждения: Руджери 77 - Пирола 40, Маджоре 65

Ноябрь и первый матч декабря в лиге для "Аталанты" получились весьма неприятными. Одно очко в четырех матчах, в том числе и десерт в виде полного разгрома от "Торино" (0:3). Джан Пьеро Гасперини уже начал сомневаться в способности этой команды на свершения. Но затем она вырвала победу у "Милана" на 95-ой минуте, разгромила "Ракув" в Лиге Европы (4:0), а теперь и разгромила "Салернитану".

Для команды из Салерно неприятно настоящее. После громкой победы над "Лацио" она не продолжила выход наверх, а наоборот - развалилась против "Фиорентины" и в первом тайме против "Болоньи". Президент Данило Йерволино подверг игроков жесткой критике, обещая революцию в январе, болельщики критикуют его. А бедный Филиппо Индзаги после всего двух месяцев работы уже не знает, куда себя подеть.

В дебюте матча Костиль отбил удар головой Коопмейнерса, а Пирола забил первый мяч своей команды головой в сезоне. Замкнув штрафной от Кандревы. Костиль вновь вступал в игру, вытащив ногами два удара Лукмана. Причем в первом случае Адемола должен был пробивать в пустой угол, но получилось туда, где был вратарь. Нигериец также замкнул прострел в упор выше ворот.

Все это происходило в первые 25 минут тайма, когда "Аталанта" сидела на воротах "Салернитаны". Затем 20 минут прошли тихо к удовольствию гостей. Но в начале второго тайма угловой выбили на Муриэля, и тот смачно пробил слета из полукруга перед штрафной. Луис забил в третьем матче во всех турнирах подряд.

Гости продолжали сопротивляться. Два подряд удара Диа в одной атаке блокировали защитники. Уже после второго пропущенного в контратаке (Муриэль справа отдал Лукману в центр, а тот - Пашаличу левее) устроили осаду ворот Карнезекки. Иквуэмеси выскочил на него, Диа мощно пробивал. Но от первого спас Марко, а от второго - стойка. А затем Дьомбер подарил мяч Скальвини, и трое против двоих разыграли.

В концовке Миранчук забил четвертый, а мог и пятый, когда Костиль подарил ему мяч. Стойка выручила. В целом же "Аталанта" вышла на второе место в лиге по голам во втором тайме - 19.

В предыдущем сезоне встреча команд в Бергамо завершилась со счетом 8:2, и по ее итогам тренер "Салернитаны" был уволен. Сейчас вышла "лишь" половина того результата - 4:1. Удержится ли Индзаги? Его команда прочно последняя. А "Аталанта" впервые с сентября связала победы во всех турнирах (ныне три) и в лиге лишь в двух очках позади четвертого места.