  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Боевой корабль Интера, падение Рима, взлет Болоньи. Итоги 16-го тура Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боевой корабль Интера, падение Рима, взлет Болоньи. Итоги 16-го тура Серии А

Италия

Почти красная карточка Малиновского

Боевой корабль Интера, падение Рима, взлет Болоньи. Итоги 16-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine/

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Дженоа - Ювентус 1:1

Лечче - Фрозиноне 2:1

Наполи - Кальяри 2:1

Торино - Эмполи 1:0

Милан - Монца 3:0

Фиорентина - Эллас Верона 1:0

Удинезе - Сассуоло 2:2

Болонья - Рома 2:0

Лацио - Интер 0:2

Аталанта - Салернитана 4:1

"Интер" увеличил преимущество во главе турнирной таблицы. "Милан" укрепился на третьем месте. "Болонья" стала его главным преследователем с заявкой на сенсацию сезона. "Наполи" выцарапал начало пути наверх. Как и, можно сказать, "Фиорентина". Римские команды, несмотря на старания, скатываются вниз. А в зоне вылета впервые за последние туры не произошло изменений.

Также тур прошел под знаком поминания скончавшихся. Все матчи начинались с минуты молчания в память о бывшем капитане "Наполи" Антонио Юлиано, скончавшемся на неделе. А в Болонье и Риме команды, связанные с Синишей Михайловичем, и их болельщики, отметили годовщину его смерти.

"Лацио" - "Интер"

Даже в чемпионском сезоне 2020/21 "Интер" не побеждал "Лацио" в гостях - 1:1. А в трех сезонах 2-3 мест за последние четыре года проигрывал, причем последние два - со счетом 1:3. Могло получиться подобное и на этот раз. Ведь "лациале" сейчас дома сильны. Не пропускали в Риме в шести матчах подряд во всех турнирах, не проигрывали в восьми, выиграв семь из них.

В воскресенье они очень старались, доминировали в первом тайме, в начале второго. Но "Интер" сейчас такой мощный, а особенно в гостях (уже семь побед и ничья в лиге с двумя пропущенными), что просто отмахнулся от этого давления, как от назойливой мухи. Спокойно выдержал его (особый плюс, учитывая, что не играли защитники Думфриз, Павар, Де Фрай, Куадрадо) и забил дважды.

Получилось как в предыдущем гостевом матче в Неаполе. Только "Лацио" создал меньше, чем "Наполи" - тогда, но его простили, упустив шанс забить третий.

Класс команд сейчас просто несопоставим, и реальную разницу в нем отражает общая турнирная таблица Серии А, а не домашняя. "Интер" сейчас в режиме боевого корабля, как его назвал наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно. В декабре три победы в четырех матчах во всех турнирах с разницей более одного мяча (общая разница - 9:0). После трех таких в 14-ти предыдущих матчах.

Симоне Индзаги рискнул, отправил в запас в середине недели в Лиге Чемпионов Лаутаро Мартинеса, Бареллу и Бастони, упустил там первое место в группе, но выиграл здесь. Заявляя, что такие матчи радуют тренеров, "поскольку мы работали вместе, перекрывали поле хорошо, позволили "Лацио" очень мало и победили на тяжелом для всех стадионе".

Боевой корабль Интера, падение Рима, взлет Болоньи. Итоги 16-го тура Серии А - изображение 1

Ну а Маурицио Сарри говорил, что игра его команды была хорошей до второго гола, и она проиграла из-за "полутора ошибок". Сетовал лишь на реализацию. Пожалуй, он даже прав. Только опасных моментов "Лацио" создал мало, Марушич подарил гол сопернику ужасным пасом назад и после 0:2 команда прекратила бороться. Всего лишь.

15-ый гол Лаутаро Мартинеса в сезоне и 29-ый в календарном году в лиге. Последний показатель - лучший для какого-либо игрока "Интера" в календарном году в 21-ом веке и третий во всей истории. А семь пропущенных и 11 "сухих" матчей - лучшие показатели в лигах Топ-5 в нынешнем сезоне.

"Болонья" - "Рома"

"Рома" играла в гостях, где проиграла уже шестой матч из последних 12-ти при двух победах. Без Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку, которые тащат ее за уши. Потому должна чувствовать себя лучше после своего 0:2? Ее выбор.

Она также боролась, старалась. Устроила жесткую битву с 32-мя фолами, постоянными спорами, стычками и жалобами. Создала больше, чем "Лацио", и по реально опасным ударам даже превзошла "Болонью". Но выглядела гораздо менее собранной, и чем соперник, и чем римские соседи. Некачественной, растянутой.

Если бы против нее в тот вечер играл Лаутаро или Барелла или Тюрам, это завершилось бы 0:5. "Болонье" не хватало качества последнего паса и удара по итогам красивых стремительных комбинаций. Но этих комбинаций было предостаточно. Как и организованного мощного прессинга. В принципе, команда Тьяго Мотты сама по себе боевой корабль. Разве что орудия меньшего калибра.

По победам в последних пяти очных матчах "Болонья" теперь опережает "Рому" (2:1), так что эта победа - тенденция, а не случайность. Да и нет причин говорить о случайности, когда команда Мотты в нынешнем сезоне уже сыграла вничью с "Интером", "Ювентусом" и "Наполи" и победила "Лацио". По итогам 16-ти туров она четвертая не менее заслуженно, чем "Интер" - первый.

Лишь вторая победа "Болоньи" с разницей более одного мяча в девяти последних матчах лиги, но это не значит, что она вымучивает победы. По игре заслуживает их. У нее должно было быть больше очков. Дома она как раз набирает максимум. Уже пять побед подряд. А в целом побила рекорд клуба по очкам за 16 туров в эру трех за победу, то есть за 29 лет.

Жозе Моуриньо после матча заявил, что без Дибалы у этого состава нет качества, а без Лукаку - физической мощи. Признал особые проблемы в последнем аспекте, а также в скорости и выносливости. Фактически он заявил, что без Пауло и Ромелу у него нет команды. Что мы и ранее подозревали. Ну а Мотта доволен как раз командной игрой, тяжелой работой. А еще контролем над эмоциями.

Боевой корабль Интера, падение Рима, взлет Болоньи. Итоги 16-го тура Серии А - изображение 2

"Ювентус" и Руслан Малиновский

Как раз казалось, что по итогам тура "Ювентус" может догнать или даже перегнать "Интер", а не отдалиться. Поскольку играл против новичка и аутсайдера. Но неудобного, набравшего против Топ-7 в сезоне столько же очков, сколько против всех других - ничья с "Наполи", победы над "Лацио" и "Ромой". Опирающегося на домашний стадион с наибольшим процентом заполняемости в лиге.

Сам "Юве" не любит этот стадион. После ничьей в пятницу - четыре победы, четыре поражения и ничья в последних девяти матчах против "Дженоа" там.

Ну и сколько мог "Ювентус" выцарапывать победы на голах со "стандартов", в концовках при унылой игре? Когда семь из восьми твоих последних побед с разницей в один мяч, ты должен понимать, что когда-то не повезёт. Что когда-то ты заснешь и пропустишь с издевательской комбинации, не получишь второй пенальти в свою пользу, что когда-то не забьешь ударом в упор на 89-ой минуте.

Все - как в пятницу в Генуе.

Массимилиано Аллегри заявил, что его команда играла хорошо и продолжает положительную серию, отметил сложность игры против "Дженоа". Хотя и считает, что "Юве" мог выиграть и должен быть эффективнее. На самом деле он должен быть креативнее. В футбол у него играет лишь Федерико Кьеза. Без него в Генуе было бы то же, что и у "Ромы" без Дибалы и Лукаку в Болонье.

Руслан Малиновский вернулся после дисквалификации и отыграл свой первый полный матч за "Дженоа". Вновь действуя в глубине поля, ближе к своим защитникам, разыгрывая. Как объяснил после матча его наставник Альберто Джилардино, именно этого он от него и требует, именно такой стиль игры обеспечит прогресс украинца, и на этой позиции, в этой роли он незаменим для команды.

В первой четверти матча он ещё выдвигался в высокий прессинг по правой стороне вместе с двумя форвардами, но затем прекратил это. В штрафной площадке соперника мяча не касался. Пробил по воротам однажды издали с игры (в центр ворот и не очень сильно) и однажды со штрафного неточно.

По касаниям мяча и передачам он был четвертым в команде. По проценту точных пасов - вторым среди игроков стартового состава (86.5). Отдал один пас под удар издали. Зато прилежно работал в обороне. Отбирал, выбивал, блокировал, фолил, зарабатывал фолы.

Правда, однажды он чуть не преувеличил. Подкат в самой концовке матча в обороне был весьма жёстким. Руслан получил за него жёлтую карточку, и немало экспертов считали, что мог получить и красную. Если бы в том подкате поднял ногу немного выше и попал ближе к колену соперника - был бы удален с поля.

Оценки разнились в диапазоне от "5.5" с претензиями к бледной игре в атаке до "6.5" с уважением к работе в центре поля. "Больше дров, чем фейерверков", как заявил Calciomercato, поставивший "6.5". Истина, как всегда, лежит посредине.

Боевой корабль Интера, падение Рима, взлет Болоньи. Итоги 16-го тура Серии А - изображение 3

"Милан", "Наполи", "Аталанта", "Фиорентина"

Задание других Топовых команд было ясным. Переиграть дома гораздо более слабого соперника и воспользоваться указанными выше очными матчами и ранней потерей очков "Ювентуса". Все четыре с ним справились. По-разному, но, учитывая решающий тур Еврокубков, который играли посреди недели, не стоит судить слишком строго. Три очка в кармане.

У "Милана" был наиболее сложный соперник. "Монца" в Топ-10, боевитая, динамичная команда. С третьего сентября проигрывала лишь дважды, и оба раза - из-за голов после 89-ой минуты. Но на этот раз удалось забить ей на третьей, ещё и с ошибки одного из лучших вратарей лиги Ди Грегорио. Ну а далее ей позволяли держать мяч и жалили на контратаках и стандартных положениях.

Все получилось на удивление легко и непривычно. Уже в дебюте опорник Рейндерс прорвался мимо всех из глубины поля, затем 18-летний центральный защитник Ян-Карло Шимич дебютировал и сразу забил, Рафаэль Леау ассистировал ему с непривычного правого фланга, три замены сделали отличную контратаку и третий гол. Не в каждом матче все такое случается.

Возможно, дело в переходе на тактическую схему 3-4-3. Интересно увидеть, продолжит ли с ней "Милан".

Третья домашняя победа "россонери" в лиге подряд. Второй разгром в сезоне на всех полях во всех турнирах и первый с августа.

"Наполи" завершил серию крайне тяжёлых матчей и начал серию обязательных для победы. Что не означает - лёгких. Против новичка "Кальяри" было очень тяжело. Огромное преимущество не помогало создавать, и команда по-прежнему сыра. Она еще и вновь пропустила (в пятом матче лиги подряд), хотя Вальтер Мадзарри постоянно требует прежде всего улучшить оборону. Вратарь Мерет ещё и выручил пару раз.

В концовке матча Мадзарри сильно нервничал и заменил вингера на защитника, а центрфорварда - на опорника. А после матча говорил о будто заколдованных воротах в первом тайме и об отвратительной атмосфере и неверии в себя, которые овладели бы командой в случае ещё одного матча без победы.

Но хотя бы включились лидеры. Хвича Кварацхелия со вторым голом в лиге с 21-го октября, Виктор Осимхен - с первым с восьмого октября. К голу нигериец ещё и добавил классный ассист, утащив за собой пятерых соперников и прострелив на грузина. Мадзарри был очень доволен именно их прорывом, заявляя после матча, что уже выглядели раздраженными на тренировках.

После ничьей и трех поражений дома в лиге любая победа - прогресс.

"Аталанта" 46 минут проигрывала дома 20-ой команде лиги. Стала первой в сезоне, кто пропустил от нее ударом головой. В первом тайме минут 20 спала. В середине второго вратарь Карнезекки и стойка спасли от 2:2. Но в итоге получился разгром и впервые с октября две победы в лиге подряд. Впервые с сентября три подряд во всех турнирах. Еще и выход на второе место по голам во втором тайме (19).

Луис Муриэль забил в третьем матче во всех турнирах подряд, еще и смачным ударом из полукруга перед штрафной. А ведь его уже практически списали, в том числе и Джан Пьеро Гасперини. Де Кетеларе забил в лиге впервые с августа. Пашалич - впервые с сентября.

Боевой корабль Интера, падение Рима, взлет Болоньи. Итоги 16-го тура Серии А - изображение 4

"Фиорентина" и вовсе играла плохо. Дома против команды из зоны вылета. Эксперимент с запасными опорниками и двумя форвардами вместо одного провалился и был свернут еще в перерыве. После 1:13 по ударам по воротам в первом тайме и спасений вратаря Пьетро Терраччьяно (в том числе пенальти). Во втором игра выравнялась, но "фиалки" по-прежнему не были похожи на себя.

Винченцо Итальяно признал, что в этот день его команда не заслужила ни победить, ни даже забить.

И все же после бардака в штрафной "Вероны" центрфорвард Бельтран открыл счет своим голам в лиге с игры, Терраччьяно вновь выручил - и победа есть. Как и у "Милана", третья домашняя подряд в лиге.

Борьба против вылета

Впервые после нескольких туров с постоянными изменениями состав зоны вылета не изменился. Хотя шансы на это ему предоставили. "Кальяри" чуть-чуть не дотянул в Неаполе. "Удинезе" вел со счетом 2:0 без вариантов, но получил удаление на ровном месте и привез два пенальти. "Сассуоло" проспал час и проснулся лишь благодаря этому удалению и этим пенальти.

Впрочем, чуть-чуть не дотянула и "Верона" во Флоренции. Она была обязана выигрывать такой матч. "Салернитана" боролась, открыла счет, могла сделать его 2:2 на 75-ой минуте. Но не хватило характера, жесткости и качества, и в итоге вышло 1:4. Головомойка, которую устроил президент клуба игрокам на неделе, не помогла.

"Эмполи" переигрывал "Торино" территориально, но пропускал гол и другие опасные контратаки, создавал сам очень мало. А когда создал - проиграл выход один-на-один.

Виктор Коваленко пропускал матч в Турине из-за травмы.

Лучший игрок тура - Виктор Осимхен ("Наполи"). Гол и классный ассист

Прорыв тура - "Болонья". На чистом четвертом месте

Разочарование тура - "Рома". Без Дибалы и Лукаку слаба

Лучший вратарь тура - Пьетро Терраччьяно ("Фиорентина"). Без него было бы 1:4, а не 1:0

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Капитан боевого корабля

1

Интер

 16 13 2 1 41
2

Ювентус

 16 11 4 1 37
3

Милан

 16 10 2 4 32
4

Болонья

 16 7 7 2 28
5

Фиорентина

 16 8 3 5 27
6

Наполи

 16 8 3 5 27
7

Аталанта

 16 8 2 6 26
8

Рома

 16 7 4 5 25
9

Торино

 16 6 5 5 23
10

Монца

 16 5 6 5 21
11

Лацио

 16 6 3 7 21
12

Лечче

 16 4 8 4 20
13

Боевой корабль Интера, падение Рима, взлет Болоньи. Итоги 16-го тура Серии А - изображение 5Фрозиноне

 16 5 4 7 19
14

Дженоа

 16 4 4 8 16
15

Сассуоло

 16 4 4 8 16
16

Кальяри

 16 3 4 9 13
17

Удинезе

 16 1 10 5 13
18

Эмполи

 16 3 3 10 12
19

Эллас Верона

 16 2 5 9 11
20

Салернитана

 16 1 5 10 8

Фото - ANSA, Getty Images/Global Images Ukraine

По теме
yellow-arrow
Наполи - Фрозиноне. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 19.12.2023
yellow-arrow
Серия А. Аталанта начала пропущенным, но завершила разгромной победой
yellow-arrow
Джорджо Кьеллини: Такая команда, как Интер, не может бояться Атлетико Мадрид
Ювентус (Турин) Болонья Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Наши за границей Интер (Милан) Лацио (Рим) Рома (Рим) Наполи Фиорентина (Флоренция) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости