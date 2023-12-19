Боевой корабль Интера, падение Рима, взлет Болоньи. Итоги 16-го тура Серии А

Дженоа - Ювентус 1:1

Лечче - Фрозиноне 2:1

Наполи - Кальяри 2:1

Торино - Эмполи 1:0

Милан - Монца 3:0

Фиорентина - Эллас Верона 1:0

Удинезе - Сассуоло 2:2

Болонья - Рома 2:0

Лацио - Интер 0:2

Аталанта - Салернитана 4:1

"Интер" увеличил преимущество во главе турнирной таблицы. "Милан" укрепился на третьем месте. "Болонья" стала его главным преследователем с заявкой на сенсацию сезона. "Наполи" выцарапал начало пути наверх. Как и, можно сказать, "Фиорентина". Римские команды, несмотря на старания, скатываются вниз. А в зоне вылета впервые за последние туры не произошло изменений.

Также тур прошел под знаком поминания скончавшихся. Все матчи начинались с минуты молчания в память о бывшем капитане "Наполи" Антонио Юлиано, скончавшемся на неделе. А в Болонье и Риме команды, связанные с Синишей Михайловичем, и их болельщики, отметили годовщину его смерти.

"Лацио" - "Интер"

Даже в чемпионском сезоне 2020/21 "Интер" не побеждал "Лацио" в гостях - 1:1. А в трех сезонах 2-3 мест за последние четыре года проигрывал, причем последние два - со счетом 1:3. Могло получиться подобное и на этот раз. Ведь "лациале" сейчас дома сильны. Не пропускали в Риме в шести матчах подряд во всех турнирах, не проигрывали в восьми, выиграв семь из них.

В воскресенье они очень старались, доминировали в первом тайме, в начале второго. Но "Интер" сейчас такой мощный, а особенно в гостях (уже семь побед и ничья в лиге с двумя пропущенными), что просто отмахнулся от этого давления, как от назойливой мухи. Спокойно выдержал его (особый плюс, учитывая, что не играли защитники Думфриз, Павар, Де Фрай, Куадрадо) и забил дважды.

Получилось как в предыдущем гостевом матче в Неаполе. Только "Лацио" создал меньше, чем "Наполи" - тогда, но его простили, упустив шанс забить третий.

Класс команд сейчас просто несопоставим, и реальную разницу в нем отражает общая турнирная таблица Серии А, а не домашняя. "Интер" сейчас в режиме боевого корабля, как его назвал наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно. В декабре три победы в четырех матчах во всех турнирах с разницей более одного мяча (общая разница - 9:0). После трех таких в 14-ти предыдущих матчах.

Симоне Индзаги рискнул, отправил в запас в середине недели в Лиге Чемпионов Лаутаро Мартинеса, Бареллу и Бастони, упустил там первое место в группе, но выиграл здесь. Заявляя, что такие матчи радуют тренеров, "поскольку мы работали вместе, перекрывали поле хорошо, позволили "Лацио" очень мало и победили на тяжелом для всех стадионе".

Ну а Маурицио Сарри говорил, что игра его команды была хорошей до второго гола, и она проиграла из-за "полутора ошибок". Сетовал лишь на реализацию. Пожалуй, он даже прав. Только опасных моментов "Лацио" создал мало, Марушич подарил гол сопернику ужасным пасом назад и после 0:2 команда прекратила бороться. Всего лишь.

15-ый гол Лаутаро Мартинеса в сезоне и 29-ый в календарном году в лиге. Последний показатель - лучший для какого-либо игрока "Интера" в календарном году в 21-ом веке и третий во всей истории. А семь пропущенных и 11 "сухих" матчей - лучшие показатели в лигах Топ-5 в нынешнем сезоне.

"Болонья" - "Рома"

"Рома" играла в гостях, где проиграла уже шестой матч из последних 12-ти при двух победах. Без Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку, которые тащат ее за уши. Потому должна чувствовать себя лучше после своего 0:2? Ее выбор.

Она также боролась, старалась. Устроила жесткую битву с 32-мя фолами, постоянными спорами, стычками и жалобами. Создала больше, чем "Лацио", и по реально опасным ударам даже превзошла "Болонью". Но выглядела гораздо менее собранной, и чем соперник, и чем римские соседи. Некачественной, растянутой.

Если бы против нее в тот вечер играл Лаутаро или Барелла или Тюрам, это завершилось бы 0:5. "Болонье" не хватало качества последнего паса и удара по итогам красивых стремительных комбинаций. Но этих комбинаций было предостаточно. Как и организованного мощного прессинга. В принципе, команда Тьяго Мотты сама по себе боевой корабль. Разве что орудия меньшего калибра.

По победам в последних пяти очных матчах "Болонья" теперь опережает "Рому" (2:1), так что эта победа - тенденция, а не случайность. Да и нет причин говорить о случайности, когда команда Мотты в нынешнем сезоне уже сыграла вничью с "Интером", "Ювентусом" и "Наполи" и победила "Лацио". По итогам 16-ти туров она четвертая не менее заслуженно, чем "Интер" - первый.

Лишь вторая победа "Болоньи" с разницей более одного мяча в девяти последних матчах лиги, но это не значит, что она вымучивает победы. По игре заслуживает их. У нее должно было быть больше очков. Дома она как раз набирает максимум. Уже пять побед подряд. А в целом побила рекорд клуба по очкам за 16 туров в эру трех за победу, то есть за 29 лет.

Жозе Моуриньо после матча заявил, что без Дибалы у этого состава нет качества, а без Лукаку - физической мощи. Признал особые проблемы в последнем аспекте, а также в скорости и выносливости. Фактически он заявил, что без Пауло и Ромелу у него нет команды. Что мы и ранее подозревали. Ну а Мотта доволен как раз командной игрой, тяжелой работой. А еще контролем над эмоциями.

"Ювентус" и Руслан Малиновский

Как раз казалось, что по итогам тура "Ювентус" может догнать или даже перегнать "Интер", а не отдалиться. Поскольку играл против новичка и аутсайдера. Но неудобного, набравшего против Топ-7 в сезоне столько же очков, сколько против всех других - ничья с "Наполи", победы над "Лацио" и "Ромой". Опирающегося на домашний стадион с наибольшим процентом заполняемости в лиге.

Сам "Юве" не любит этот стадион. После ничьей в пятницу - четыре победы, четыре поражения и ничья в последних девяти матчах против "Дженоа" там.

Ну и сколько мог "Ювентус" выцарапывать победы на голах со "стандартов", в концовках при унылой игре? Когда семь из восьми твоих последних побед с разницей в один мяч, ты должен понимать, что когда-то не повезёт. Что когда-то ты заснешь и пропустишь с издевательской комбинации, не получишь второй пенальти в свою пользу, что когда-то не забьешь ударом в упор на 89-ой минуте.

Все - как в пятницу в Генуе.

Массимилиано Аллегри заявил, что его команда играла хорошо и продолжает положительную серию, отметил сложность игры против "Дженоа". Хотя и считает, что "Юве" мог выиграть и должен быть эффективнее. На самом деле он должен быть креативнее. В футбол у него играет лишь Федерико Кьеза. Без него в Генуе было бы то же, что и у "Ромы" без Дибалы и Лукаку в Болонье.

Руслан Малиновский вернулся после дисквалификации и отыграл свой первый полный матч за "Дженоа". Вновь действуя в глубине поля, ближе к своим защитникам, разыгрывая. Как объяснил после матча его наставник Альберто Джилардино, именно этого он от него и требует, именно такой стиль игры обеспечит прогресс украинца, и на этой позиции, в этой роли он незаменим для команды.

В первой четверти матча он ещё выдвигался в высокий прессинг по правой стороне вместе с двумя форвардами, но затем прекратил это. В штрафной площадке соперника мяча не касался. Пробил по воротам однажды издали с игры (в центр ворот и не очень сильно) и однажды со штрафного неточно.

По касаниям мяча и передачам он был четвертым в команде. По проценту точных пасов - вторым среди игроков стартового состава (86.5). Отдал один пас под удар издали. Зато прилежно работал в обороне. Отбирал, выбивал, блокировал, фолил, зарабатывал фолы.

Правда, однажды он чуть не преувеличил. Подкат в самой концовке матча в обороне был весьма жёстким. Руслан получил за него жёлтую карточку, и немало экспертов считали, что мог получить и красную. Если бы в том подкате поднял ногу немного выше и попал ближе к колену соперника - был бы удален с поля.

Оценки разнились в диапазоне от "5.5" с претензиями к бледной игре в атаке до "6.5" с уважением к работе в центре поля. "Больше дров, чем фейерверков", как заявил Calciomercato, поставивший "6.5". Истина, как всегда, лежит посредине.

"Милан", "Наполи", "Аталанта", "Фиорентина"

Задание других Топовых команд было ясным. Переиграть дома гораздо более слабого соперника и воспользоваться указанными выше очными матчами и ранней потерей очков "Ювентуса". Все четыре с ним справились. По-разному, но, учитывая решающий тур Еврокубков, который играли посреди недели, не стоит судить слишком строго. Три очка в кармане.

У "Милана" был наиболее сложный соперник. "Монца" в Топ-10, боевитая, динамичная команда. С третьего сентября проигрывала лишь дважды, и оба раза - из-за голов после 89-ой минуты. Но на этот раз удалось забить ей на третьей, ещё и с ошибки одного из лучших вратарей лиги Ди Грегорио. Ну а далее ей позволяли держать мяч и жалили на контратаках и стандартных положениях.

Все получилось на удивление легко и непривычно. Уже в дебюте опорник Рейндерс прорвался мимо всех из глубины поля, затем 18-летний центральный защитник Ян-Карло Шимич дебютировал и сразу забил, Рафаэль Леау ассистировал ему с непривычного правого фланга, три замены сделали отличную контратаку и третий гол. Не в каждом матче все такое случается.

Возможно, дело в переходе на тактическую схему 3-4-3. Интересно увидеть, продолжит ли с ней "Милан".

Третья домашняя победа "россонери" в лиге подряд. Второй разгром в сезоне на всех полях во всех турнирах и первый с августа.

"Наполи" завершил серию крайне тяжёлых матчей и начал серию обязательных для победы. Что не означает - лёгких. Против новичка "Кальяри" было очень тяжело. Огромное преимущество не помогало создавать, и команда по-прежнему сыра. Она еще и вновь пропустила (в пятом матче лиги подряд), хотя Вальтер Мадзарри постоянно требует прежде всего улучшить оборону. Вратарь Мерет ещё и выручил пару раз.

В концовке матча Мадзарри сильно нервничал и заменил вингера на защитника, а центрфорварда - на опорника. А после матча говорил о будто заколдованных воротах в первом тайме и об отвратительной атмосфере и неверии в себя, которые овладели бы командой в случае ещё одного матча без победы.

Но хотя бы включились лидеры. Хвича Кварацхелия со вторым голом в лиге с 21-го октября, Виктор Осимхен - с первым с восьмого октября. К голу нигериец ещё и добавил классный ассист, утащив за собой пятерых соперников и прострелив на грузина. Мадзарри был очень доволен именно их прорывом, заявляя после матча, что уже выглядели раздраженными на тренировках.

После ничьей и трех поражений дома в лиге любая победа - прогресс.

"Аталанта" 46 минут проигрывала дома 20-ой команде лиги. Стала первой в сезоне, кто пропустил от нее ударом головой. В первом тайме минут 20 спала. В середине второго вратарь Карнезекки и стойка спасли от 2:2. Но в итоге получился разгром и впервые с октября две победы в лиге подряд. Впервые с сентября три подряд во всех турнирах. Еще и выход на второе место по голам во втором тайме (19).

Луис Муриэль забил в третьем матче во всех турнирах подряд, еще и смачным ударом из полукруга перед штрафной. А ведь его уже практически списали, в том числе и Джан Пьеро Гасперини. Де Кетеларе забил в лиге впервые с августа. Пашалич - впервые с сентября.

"Фиорентина" и вовсе играла плохо. Дома против команды из зоны вылета. Эксперимент с запасными опорниками и двумя форвардами вместо одного провалился и был свернут еще в перерыве. После 1:13 по ударам по воротам в первом тайме и спасений вратаря Пьетро Терраччьяно (в том числе пенальти). Во втором игра выравнялась, но "фиалки" по-прежнему не были похожи на себя.

Винченцо Итальяно признал, что в этот день его команда не заслужила ни победить, ни даже забить.

И все же после бардака в штрафной "Вероны" центрфорвард Бельтран открыл счет своим голам в лиге с игры, Терраччьяно вновь выручил - и победа есть. Как и у "Милана", третья домашняя подряд в лиге.

Борьба против вылета

Впервые после нескольких туров с постоянными изменениями состав зоны вылета не изменился. Хотя шансы на это ему предоставили. "Кальяри" чуть-чуть не дотянул в Неаполе. "Удинезе" вел со счетом 2:0 без вариантов, но получил удаление на ровном месте и привез два пенальти. "Сассуоло" проспал час и проснулся лишь благодаря этому удалению и этим пенальти.

Впрочем, чуть-чуть не дотянула и "Верона" во Флоренции. Она была обязана выигрывать такой матч. "Салернитана" боролась, открыла счет, могла сделать его 2:2 на 75-ой минуте. Но не хватило характера, жесткости и качества, и в итоге вышло 1:4. Головомойка, которую устроил президент клуба игрокам на неделе, не помогла.

"Эмполи" переигрывал "Торино" территориально, но пропускал гол и другие опасные контратаки, создавал сам очень мало. А когда создал - проиграл выход один-на-один.

Виктор Коваленко пропускал матч в Турине из-за травмы.

Лучший игрок тура - Виктор Осимхен ("Наполи"). Гол и классный ассист

Прорыв тура - "Болонья". На чистом четвертом месте

Разочарование тура - "Рома". Без Дибалы и Лукаку слаба

Лучший вратарь тура - Пьетро Терраччьяно ("Фиорентина"). Без него было бы 1:4, а не 1:0

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Капитан боевого корабля

1 Интер 16 13 2 1 41 2 Ювентус 16 11 4 1 37 3 Милан 16 10 2 4 32 4 Болонья 16 7 7 2 28 5 Фиорентина 16 8 3 5 27 6 Наполи 16 8 3 5 27 7 Аталанта 16 8 2 6 26 8 Рома 16 7 4 5 25 9 Торино 16 6 5 5 23 10 Монца 16 5 6 5 21 11 Лацио 16 6 3 7 21 12 Лечче 16 4 8 4 20 13 Фрозиноне 16 5 4 7 19 14 Дженоа 16 4 4 8 16 15 Сассуоло 16 4 4 8 16 16 Кальяри 16 3 4 9 13 17 Удинезе 16 1 10 5 13 18 Эмполи 16 3 3 10 12 19 Эллас Верона 16 2 5 9 11 20 Салернитана 16 1 5 10 8

Фото - ANSA, Getty Images/Global Images Ukraine