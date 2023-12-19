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Corriere dello Sport: Полузащитник Манчестер Сити согласился на переход в Ювентус

Италия

Руководство Сити готово отпустить полузащитника

Corriere dello Sport: Полузащитник Манчестер Сити согласился на переход в Ювентус

instagram.com/kalvinphillips

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Руководство "Манчестер Сити" приняло окончательное решение отпустить опорного полузащитника Калвина Филлипса в туринский "Ювентус" на правах аренды. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, на текущий момент нет сведений о том, будет ли арендное соглашение содержать опцию возможного выкупа футболиста. Сам Филлипс изъявляет сильное желание перейти в "Ювентус", поскольку переживает за свое место в составе сборной Англии перед грядущим чемпионатом Европы.

Напомним, ранее английский футболист высказывал недовольство количеством игрового времени, получаемого им в составе "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне Филлипс принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности игрок провел на поле 306 минут.

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Источник:
corrieredellosport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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