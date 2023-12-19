Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Corriere dello Sport: Полузащитник Манчестер Сити согласился на переход в Ювентус
Руководство Сити готово отпустить полузащитника
instagram.com/kalvinphillips
Руководство "Манчестер Сити" приняло окончательное решение отпустить опорного полузащитника Калвина Филлипса в туринский "Ювентус" на правах аренды. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, на текущий момент нет сведений о том, будет ли арендное соглашение содержать опцию возможного выкупа футболиста. Сам Филлипс изъявляет сильное желание перейти в "Ювентус", поскольку переживает за свое место в составе сборной Англии перед грядущим чемпионатом Европы.
Напомним, ранее английский футболист высказывал недовольство количеством игрового времени, получаемого им в составе "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне Филлипс принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности игрок провел на поле 306 минут.
Популярное сейчас
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Тренер Жироны: Мы знаем, что на Довбика можем отдать пас, а он может принять и создать
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Жозе Моуриньо отрицательно высказался относительно шансов Арсенала выиграть титул АПЛ
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке