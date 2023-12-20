Наполи проиграл в Кубке Италии с разницей в 4 гола впервые за 65 лет

"Наполи" потерпел разгромное поражение от "Фрозиноне" (0:4) в 1/8 финала Кубка Италии.

Неаполитанцы проиграли в турнире с разницей в 4 гола впервые за 65 лет - в 1958-м был разгром от "Лацио" с тем же счетом (0:4).

В текущем чемпионате Серии А "Наполи" после 16 туров занимает в таблице 5-е место.