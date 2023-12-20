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Легендарный футболист Ибрагимович присутствовал на утренней тренировке Милана
Возвращение легенды в итальянский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-форвард Златан Ибрагимович недавно вернулся в "Милан", но уже как советник владельца клуба. Сегодня, 20 декабря, впервые появился на тренировке команды.
Бывший нападающий "Милана" сегодня утром приехал в спортивный комплекс, чтобы начать свой карьерный путь в качестве советника Джерри Кардинале. Но если верить итальянским СМИ, Златан должен соблюдать одно условие, если хочет оставаться на своей должности. Ему строго запрещено заходить в раздевалку "Милана" во время официальных матчей. Это связано с тем, что главный тренер Стефано Пиоли не хочет, чтобы кто-то мешал ему работать.
Напомним, что Ибрагимович начинал карьеру в девяностых годах. Он играл за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан" и другие клубы.
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