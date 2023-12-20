Италия
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Тренер Интера подтвердил, что клуб планирует подписать нового игрока. Цель трансфера установлена
Итальянский клуб хочет подписать Тейджона Бьюкенена
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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтверждает, что клуб хочет подписать игрока "Брюгге", который заменит колумбийского полузащитника.
"Мы работаем над подписанием нового футболиста, который будет играть вместо Хуана Куадрадо", - цитирует тренера Индзаги Фабрицио Романо.
Инсайдер сообщает, что канадский нападающий Тейджон Бьюкенен - это приоритетный трансфер для итальянского "Интера". Представители клуба вскоре свяжутся с "Брюгге".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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kuko (Lviv)
20.12.2023 в 22:41
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