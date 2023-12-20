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Тренер Интера подтвердил, что клуб планирует подписать нового игрока. Цель трансфера установлена

Италия
Обновлено

Итальянский клуб хочет подписать Тейджона Бьюкенена

Тренер Интера подтвердил, что клуб планирует подписать нового игрока. Цель трансфера установлена

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтверждает, что клуб хочет подписать игрока "Брюгге", который заменит колумбийского полузащитника.

"Мы работаем над подписанием нового футболиста, который будет играть вместо Хуана Куадрадо", - цитирует тренера Индзаги Фабрицио Романо.

Инсайдер сообщает, что канадский нападающий Тейджон Бьюкенен - это приоритетный трансфер для итальянского "Интера". Представители клуба вскоре свяжутся с "Брюгге".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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kuko (Lviv)
20.12.2023 в 22:41
"Італійський клуб хоче підписати Сімоне Індзагі" - ..ЦІКАВО, в якій якості?..
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Комментарии 1
kuko (Lviv)
20.12.2023 в 22:41
"Італійський клуб хоче підписати Сімоне Індзагі" - ..ЦІКАВО, в якій якості?..
Ответить
0
0

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