Индзаги прокомментировал вылет Интера на стадии 1/8 финала Кубка Италии

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Кубка Италии с "Болоньей" (1:2). Команда проиграла в дополнительное время, пропустив на 112-й и 116-й минутах.

"Это разочаровывает, поскольку мы выиграли Кубок два года подряд и особенно заслужили победу после такой игры. Мы знаем, что это футбол. Нашей единственной проблемой были последние 15 минут дополнительного времени. Мы не привыкли терять преимущество, и это было особенно неприятно после того, как мы так хорошо играли на протяжении более 90 минут. Ребята хотели выйти в четвертьфинал, и болельщики тоже", - приводит слова Индзаги Football Italia.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии является "Ювентус", который выигрывал этот трофей 14 раз. Второе и третье место делят "Рома" и "Интер". На их счету по девять побед.