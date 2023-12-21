Судебный спор Роналду и Ювентуса продолжится в 2024 году

Судебный спор нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду и итальянского "Ювентуса" из-за замороженной зарплаты на сумму 19,5 млн евро продолжится в 2024 году, сообщает Goal.

В июне 2023 года Роналду подал в суд на "Ювентус" из-за невыплаты заработной платы, возникшей еще во время пандемии COVID-19. 20 декабря обе стороны предстали перед судом, чтобы предоставить свои аргументы.

Ожидается, что Арбитражный суд вынесет свой вердикт в апреле следующего года, при этом в следующем месяце может состояться еще одно слушание.

Напомним, Роналду утверждает, что туринцы задолжали ему значительную сумму. Однако "Ювентус" настаивает на том, что португалец отказался от зарплаты, уходя в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года.