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Судебный спор Роналду и Ювентуса продолжится в 2024 году

Италия

Арбитражный суд вынесет свой вердикт в апреле

Судебный спор Роналду и Ювентуса продолжится в 2024 году

Фото: Juventus.com / Автор: неизвестен

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Судебный спор нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду и итальянского "Ювентуса" из-за замороженной зарплаты на сумму 19,5 млн евро продолжится в 2024 году, сообщает Goal.

В июне 2023 года Роналду подал в суд на "Ювентус" из-за невыплаты заработной платы, возникшей еще во время пандемии COVID-19. 20 декабря обе стороны предстали перед судом, чтобы предоставить свои аргументы.

Ожидается, что Арбитражный суд вынесет свой вердикт в апреле следующего года, при этом в следующем месяце может состояться еще одно слушание.

Напомним, Роналду утверждает, что туринцы задолжали ему значительную сумму. Однако "Ювентус" настаивает на том, что португалец отказался от зарплаты, уходя в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года.

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Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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