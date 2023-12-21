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Реакция итальянских клубов на создание Суперлиги. Чемпион готов присоединиться к проекту

Италия
Обновлено

Клубы отреагировали на решение суда

Реакция итальянских клубов на создание Суперлиги. Чемпион готов присоединиться к проекту

The Super League Site

Новина українською

Сегодня, 21 декабря, Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА незаконными относительно запрета создания Суперлиги. В связи с этим некоторые итальянские клубы прокомментировали это решение.

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"Рома" стала первым клубом Серии А, который отреагировал на решение суда. Клуб не изменил своей позиции с 2021 года, тогда они выразили свое беспокойство новым проектом. Сегодня их реакция такова:

"Клуб никоим образом не поддерживает проект Суперлига, который представляет угрозу для национальных лиг и основы европейского футбола".

"Интер" настаивает, что будущее европейского футбола можно обеспечить только совместной работой с УЕФА и ФИФА. Предполагается, что они не будут участвовать в Суперлиге.

"Как клуб, мы остаемся привержены ценностям, которые являются основными в Европейском футболе, и мы сотрудничаем через ECA вместе с другими клубами".

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис положительно воспринял новость о решении суда. Он готов участвовать в диалоге с другими крупными европейскими клубами, чтобы совместно развивать проект. Об этом сообщает ANSA.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Romerik (YNWA)
21.12.2023 в 19:41
Це логічно, що неаполітанська мафія за суперлігу. В нього ж конфлікт з головою федерації
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
21.12.2023 в 19:41
Це логічно, що неаполітанська мафія за суперлігу. В нього ж конфлікт з головою федерації
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.12.2023 в 19:40
Наполі....Сміття на вулицях нехай для початку приберуть...Суперліга ля...
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