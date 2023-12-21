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Реакция итальянских клубов на создание Суперлиги. Чемпион готов присоединиться к проекту
Клубы отреагировали на решение суда
The Super League Site
Сегодня, 21 декабря, Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА незаконными относительно запрета создания Суперлиги. В связи с этим некоторые итальянские клубы прокомментировали это решение.
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"Рома" стала первым клубом Серии А, который отреагировал на решение суда. Клуб не изменил своей позиции с 2021 года, тогда они выразили свое беспокойство новым проектом. Сегодня их реакция такова:
"Клуб никоим образом не поддерживает проект Суперлига, который представляет угрозу для национальных лиг и основы европейского футбола".
"Интер" настаивает, что будущее европейского футбола можно обеспечить только совместной работой с УЕФА и ФИФА. Предполагается, что они не будут участвовать в Суперлиге.
"Как клуб, мы остаемся привержены ценностям, которые являются основными в Европейском футболе, и мы сотрудничаем через ECA вместе с другими клубами".
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис положительно воспринял новость о решении суда. Он готов участвовать в диалоге с другими крупными европейскими клубами, чтобы совместно развивать проект. Об этом сообщает ANSA.
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