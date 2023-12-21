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Президент Федерации футбола Италии пригрозил клубам, если они присоединятся к Европейской Суперлиге

Италия
Обновлено

Клубы играют в итальянском чемпионате или в Европейской Суперлиге

Президент Федерации футбола Италии пригрозил клубам, если они присоединятся к Европейской Суперлиге

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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал создание Европейской Суперлиги. Об этом сообщает издание Сalcio Napoli 24.

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"Мы подождем и оценим последствия. Мы были единственной федерацией, которая выбрала четкую позицию с самого начала. Мы категорически против этого, есть правило.

Тот, кто присоединяется к Суперлиге, выходит из федерации. Мы не можем предотвратить вступление в Лигу, но выбор должен быть четким. Играть в двух-трех турнирах и находиться под разными организациями - невозможно", - говорит Габриэле.

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Источник:
calcio napoli 24
Опубликовал: Екатерина Власова
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