Президент Федерации футбола Италии пригрозил клубам, если они присоединятся к Европейской Суперлиге

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал создание Европейской Суперлиги. Об этом сообщает издание Сalcio Napoli 24.

"Мы подождем и оценим последствия. Мы были единственной федерацией, которая выбрала четкую позицию с самого начала. Мы категорически против этого, есть правило.

Тот, кто присоединяется к Суперлиге, выходит из федерации. Мы не можем предотвратить вступление в Лигу, но выбор должен быть четким. Играть в двух-трех турнирах и находиться под разными организациями - невозможно", - говорит Габриэле.