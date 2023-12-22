Восстановился ли Коваленко? Эмполи - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Виктор Коваленко пропустил последний матч "Эмполи" из-за травмы. Успел ли восстановиться к очередному календарному поединку, в котором его команда сыграет с "Лацио"? Узнаем из видеотрансляции.

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Матч Серии А состоится в пятницу, 22-го декабря, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Серия А

"Эмполи" - "Лацио"

Трансляция - MEGOGO Футбол 3