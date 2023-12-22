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Восстановился ли Коваленко? Эмполи - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Эмполи - Лацио: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Коваленко пропустил последний матч "Эмполи" из-за травмы. Успел ли восстановиться к очередному календарному поединку, в котором его команда сыграет с "Лацио"? Узнаем из видеотрансляции.
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Матч Серии А состоится в пятницу, 22-го декабря, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Серия А
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Емполі - ЛаціоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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