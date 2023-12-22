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Шанс для Малиновского. Сассуоло - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серия А
Сассуоло - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рядовой матч чемпионата Италии для простых болельщиков, но важный - для персональных фанатов Руслана Малиноского. Украинец снова получит шанс проявить себя на топ-уровне.
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Матч Серии А состоится в пятницу, 22-го декабря, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Серия А
"Сассуоло" - "Дженоа"
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Сассуоло - ДженоаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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