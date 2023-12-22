Шанс для Малиновского. Сассуоло - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серия А

Рядовой матч чемпионата Италии для простых болельщиков, но важный - для персональных фанатов Руслана Малиноского. Украинец снова получит шанс проявить себя на топ-уровне.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Серии А состоится в пятницу, 22-го декабря, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Серия А

Трансляция - MEGOGO Футбол 2